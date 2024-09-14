人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

服务场景“上新” 家政服务业探索高质量供给

2024年09月14日17:32 | 来源：人民网
小字号

人民网北京9月14日电 （焦磊）近年来，随着居民生活水平不断提高，我国生活性服务业迈入品质化、多样化发展快车道，成为推动消费扩容升级、助力经济发展的重要力量。

以家政服务业为例，数据显示，我国家政服务现有从业人员已经超过3000万人，行业企业达100多万家，行业规模超过1.1万亿元，成为服务行业重要业态之一。

前不久印发的《国务院关于促进服务消费高质量发展的意见》提出，挖掘家政服务等基础消费潜力，优化和扩大服务供给，释放服务消费潜力，更好满足人民群众个性化、多样化、品质化服务消费需求。

上门代厨、收纳整理、养老照护、康复辅健……当前，随着消费市场持续发展，家政服务的内涵不断扩展，多元化、个性化的家政服务需求推动消费场景趋于多样化。根据58到家数据，2024年上半年，做饭保洁订单量较去年同期增长11.6倍，租房保洁订单量同比增长3.3倍，养宠家庭保洁、日式搬家收纳的订单量分别同比增长2.7倍、1.3倍。

“当前，不少消费者更倾向于通过‘买服务’来提高生活幸福指数，由此激发了‘上门代厨’‘租房改造’等消费热潮。”58同城高级副总裁李子健说。

除了消费场景推陈出新，家政消费者的“下单频率”增加和对“时效性”的期待同样折射出家政服务行业的消费活力。据介绍，2024年上半年，58到家增加了24项新服务，覆盖养宠家庭、出租房、商铺、写字楼等多种服务场景，并通过“58智慧家政管理系统”为用户自动分配距离其最近的劳动者上门，有效提高服务的时效性。

小家政托起大民生。家政服务消费与老百姓的日常生活息息相关，因此，加大高质量家政服务供给，推进家政服务提质扩容，成为激发家政服务消费潜力、便利百姓生活的关键。

政策方面，近年来，商务部持续推进家政兴农行动，鼓励更多农村转移就业人口从事家政服务，家政劳务对接行动、生活服务招聘季等多项活动不断提升整体家政服务供给能力。

一直以来，高质量从业人员短缺是家政服务业发展的痛点之一。业内分析认为，家政服务平台提供的各类技能培训课，可以提升从业人员的服务质量，确保从业人员合规上岗，维护消费者利益。同时，通过打造行业整体标准，进而推动家政服务行业高质量发展。

在李子健看来，家政平台应该标准制定和培训内容要与用户需求相契合，使从业者接受培训后切实可运用于上户实操，并不断回炉巩固。

据李子健介绍，58到家目前实行“100%岗前培训”制度，搭建了“教学评就”家政培训体系，帮助劳动者提升技能水平，同时推出双师课堂、在线课程等数字化教学模式，让劳动者能随时随地在线学习，帮助其设立清晰确定的职业发展路径。

(责编：孙红丽、吕骞)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
涉河湖重大问题如何调查处置？
　　
服务场景“上新” 家政服务业探索高质量供给
　　人民网北京9月14日电 （焦磊）近年来，随着居民生活水平不断提高，我国生活性服务业迈入品质化、多样化发展快车道，成为推动消费扩容升级、助力经济发展的重要力量。 以家政服务业为例，数据显示，我国家政服务现有从业人员已经超过3000万人，行业企业达100多万家，行业规模超过1.1万亿元，成为服务行业重要业态之一。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部