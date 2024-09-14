人民网北京9月14日电 （焦磊）近年来，随着居民生活水平不断提高，我国生活性服务业迈入品质化、多样化发展快车道，成为推动消费扩容升级、助力经济发展的重要力量。

以家政服务业为例，数据显示，我国家政服务现有从业人员已经超过3000万人，行业企业达100多万家，行业规模超过1.1万亿元，成为服务行业重要业态之一。

前不久印发的《国务院关于促进服务消费高质量发展的意见》提出，挖掘家政服务等基础消费潜力，优化和扩大服务供给，释放服务消费潜力，更好满足人民群众个性化、多样化、品质化服务消费需求。

上门代厨、收纳整理、养老照护、康复辅健……当前，随着消费市场持续发展，家政服务的内涵不断扩展，多元化、个性化的家政服务需求推动消费场景趋于多样化。根据58到家数据，2024年上半年，做饭保洁订单量较去年同期增长11.6倍，租房保洁订单量同比增长3.3倍，养宠家庭保洁、日式搬家收纳的订单量分别同比增长2.7倍、1.3倍。

“当前，不少消费者更倾向于通过‘买服务’来提高生活幸福指数，由此激发了‘上门代厨’‘租房改造’等消费热潮。”58同城高级副总裁李子健说。

除了消费场景推陈出新，家政消费者的“下单频率”增加和对“时效性”的期待同样折射出家政服务行业的消费活力。据介绍，2024年上半年，58到家增加了24项新服务，覆盖养宠家庭、出租房、商铺、写字楼等多种服务场景，并通过“58智慧家政管理系统”为用户自动分配距离其最近的劳动者上门，有效提高服务的时效性。

小家政托起大民生。家政服务消费与老百姓的日常生活息息相关，因此，加大高质量家政服务供给，推进家政服务提质扩容，成为激发家政服务消费潜力、便利百姓生活的关键。

政策方面，近年来，商务部持续推进家政兴农行动，鼓励更多农村转移就业人口从事家政服务，家政劳务对接行动、生活服务招聘季等多项活动不断提升整体家政服务供给能力。

一直以来，高质量从业人员短缺是家政服务业发展的痛点之一。业内分析认为，家政服务平台提供的各类技能培训课，可以提升从业人员的服务质量，确保从业人员合规上岗，维护消费者利益。同时，通过打造行业整体标准，进而推动家政服务行业高质量发展。

在李子健看来，家政平台应该标准制定和培训内容要与用户需求相契合，使从业者接受培训后切实可运用于上户实操，并不断回炉巩固。

据李子健介绍，58到家目前实行“100%岗前培训”制度，搭建了“教学评就”家政培训体系，帮助劳动者提升技能水平，同时推出双师课堂、在线课程等数字化教学模式，让劳动者能随时随地在线学习，帮助其设立清晰确定的职业发展路径。

(责编：孙红丽、吕骞)

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