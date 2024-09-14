人民网北京9月14日电 （记者栗翘楚）2024年9月10日至11日，由工业和信息化部和福建省人民政府共同主办的2024金砖国家新工业革命伙伴关系论坛在福建厦门举办。作为论坛的重要活动“产业科技创新：新伙伴、新合作、新机遇”专题研讨同期举行。工业和信息化部副部长辛国斌、埃塞俄比亚工业部国务部长塔雷肯·布卢勒塔、印度尼西亚共和国工业部长顾问阿凡·A·阿拉穆迪等嘉宾出席会议并致辞，联合国工业发展组织副总干事兼执行干事邹刺勇、委内瑞拉人民政权工业和国内生产部副部长胡安·克维多等来自金砖和“金砖+”国家的政府、企业、智库、高校、行业组织代表共150余人参加会议。

会议议程包括金砖国家产业科技创新发展战略介绍、面向金砖和“金砖+”国家的先进适用技术项目推介和金砖产业科技创新发展交流等4个环节。会议深入探讨了加强金砖国家产业科技创新发展战略合作前景，展示了金砖和“金砖+”国家产业科技创新领域最新成果和合作潜力，为加强金砖国家科技发展战略对接和深化产业科技合作提供了重要平台。

会议指出，2024金砖国家新工业革命伙伴关系论坛，是金砖国家扩员以来的首次伙伴关系论坛，也是首次举办产业科技创新研讨，旨在加强产业科技创新交流，分享实践经验，丰富合作内涵，探索合作方向，对进一步深化金砖国家之间的产业科技创新合作与交流具有重要意义。近年来，巴西、俄罗斯、埃塞俄比亚、伊朗等金砖国家先后制定出台系列战略规划和政策措施， 加速推动产业科技创新发展，对于改善本国生产效率、推动产业结构升级、提升国家竞争力、 应对全球科技革命和产业变革将会起到积极的促进作用，金砖国家新工业革命伙伴关系建设也将会有更为广阔的空间。

会议指出，“创新、发展、合作、共赢、可持续” 是金砖和“金砖+”国家开展产业科技创新合作的共同原则。会议倡议,进一步深化金砖国家产业科技创新合作，一是聚焦前沿领域，加强产业科技创新领域发展战略和政策规划的沟通；二是把握数字机遇，拓展金砖国家在产业生态构建、供应链产业链协同、关键技术研发应用、合作模式创新等领域合作空间；三是深化供需对接，坚持共商共建共享的原则，促进各国之间产业优势互补，更好满足金砖及“金砖+”国家市场需求。

会议强调，金砖国家是塑造国际格局的重要力量，金砖合作正处于承前启后、继往开来的关键阶段。面对新一轮科技革命和产业变革，金砖和“金砖+”国家要秉持开放包容、合作共赢的金砖精神，强化新伙伴关系，开拓新合作空间，创造新发展机遇，携手推进现代化，共筑命运共同体，共创金砖和“金砖+”国家产业合作美好未来。

本次会议的亮点是面向金砖和“金砖+”国家推荐先进适用技术和解决方案。按照“技术先进、适宜好用、绿色节能、让金砖国家有获得感”的原则，推荐15项先进适用技术和解决方案，涵盖了新一代信息技术、先进制造、轨道交通、生物医药、能源环保等多个领域，展示了我国民用高新技术领域的新成果和产业科技创新能力，有望为金砖和“金砖+”国家产业转型升级和科技创新注入动力。

(责编：孙红丽、吕骞)

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