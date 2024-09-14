人民网北京9月14日电 （记者栗翘楚）当前，随着AI技术和相关应用的快速发展，营销行业也在技术赋能下迎来发展新机遇。9月12日，第九届中国内容营销高峰论坛在京召开。本次论坛以“AI 从赋能到全能”为主题，探讨AI为营销带来的变革与机遇。

中国国际公共关系协会（CIPRA）常务副会长赵大力表示，作为公关从业人员，必须发挥自身优势，将人工智能技术和包括公共关系行业在内的营销领域理论和实践进一步紧密结合。面对日益成熟的AI技术，须深入思考如何更好地利用AI优化资源配置提升商业效能、创造出更有深度、有温度的公关内容，提升服务质量。

中国商务广告协会会长李西沙表示，AI营销的根本原因之一，是消费者的“碎片化”。应对复杂需求的过程中，AI将发挥重要作用，给行业带来思维方式上颠覆性的变化。营销从业者不要迷信AI，而是要学好它，用好它，掌握它，而非依赖它。

探索AI在营销领域的独特运用规律，成为峰会嘉宾关注的焦点。百度智能云媒体业务部总经理叶航晖认为，人工智能不仅聚焦在大模型本身，而是更多要通过大模型能力产生更多的应用落地。同时，他从内容生产、价值提升、内容消费、多元承载四个维度介绍了百度文心大模型的做法。

科大讯飞股份有限公司品牌市场中心副总经理董斌认为，AI营销的“全能”，体现在从最初的文生文，进入到多模态的文生图、文生音频、文生视频，涵盖内容创作的各个维度，生成式人工智能技术（AIGC）行业生态链日渐完善。

迪思传媒副总裁、AIGC创新研发中心负责人江忠锋表示，生成式人工智能技术（AIGC）作为品牌营销的加速器和创新源泉，已不再局限于内容创作这一环节，而是渗透到营销的各个环节，成为驱动营销增长的全新引擎。AI对营销的重要影响是“平权化”：技术平权带来专业平权，正打破知识壁垒；创意平权，人人都可在AI助力下迸发无限创意火花；用户体验平权，让每个用户都享受到定制化的服务和内容。

业内分析认为，AI营销作为跨越学术和市场实践的交叉领域，需要各方的合作与协力。本届峰会上，CIPRA人工智能工作委员会成立，CIPRA副会长，中华全国新闻工作者协会原党组成员、书记处书记，AI委主任委员王冬梅和CIPRA常务副会长赵大力为AI委揭牌。

王冬梅在致辞中表示：AI委旨在搭建一个集技术研发、应用交流、行业标准制订与人才培养于一体的平台。期望通过这个平台，推动公共关系行业与人工智能的深度融合，探索更多创新应用场景，培养具备跨界融合能力的新型公关人才，提升整个行业的竞争能力与创新能力。

(责编：孙红丽、吕骞)

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