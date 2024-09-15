原标题：农业银行深入开展“金融教育宣传月”活动

记者13日了解到，9月以来，农业银行以“金融教育宣传月”活动为契机，广泛开展金融知识普及，不断完善金融惠民利民措施，提升金融服务质效，推动行业诚信体系建设，展现金融为民新风尚。

以金融为民为出发点 全面传递金融正能量

农业银行积极落实减费让利政策，推出惠企利民措施，在抗震减灾、巩固拓展脱贫攻坚成果、助企纾困等方面，积极发挥金融助力。

农行乡村振兴金融部推出服务秋收秋种“十大行动”，让农民享受便捷实惠的优质金融服务，有效满足秋收期间粮食等重要农产品“耕种防收”以及“产购储加销”等全产业链金融需求。农行消费者权益保护办公室针对全国832个脱贫县，开展“金融宣讲乡村行”活动。围绕群众日常生活涉及的金融服务场景，普及金融知识，切实提升脱贫地区群众的金融素养。在台风“摩羯”过境后，农行海南、广西、广东等分行全力以赴助力灾后重建工作，以网点服务和志愿服务为抓手，组织党员干部积极参与灾后重建，不断拓展延伸农情服务触角，提升金融服务温度。

农行海南海口龙华支行志愿者协助清理倒伏树木

以教育活动为切入点 充分展示金融新风尚

农业银行以“金融为民谱新篇 守护权益防风险”为主题，贴近社会公众需求，丰富教育场景，创新活动形式，做到“客户在哪里，消保宣传就到哪里”。同时，加强对农村地区、边远地区、少数民族地区等重点区域宣传普及力度，展现金融教育新风尚。

农行远程银行中心发挥远程渠道优势，在语音、文本客服渠道上线防范电信诈骗、保护个人信息等提示语，9月以来，触达客户297万人次。持续推进“农行客服小姐姐”等品牌建设，通过手机银行、微博、微信公众号等渠道，推送短视频、长图文510期，浏览量突破2875万次。农行广东、贵州、四川、天津等分行积极联合社会各机构，通过“学校+政府机关+银行”的金融宣传新模式，深入各级院校，上好“开学第一课”，帮助青少年树立良好的财商思维。农行湖南、宁夏、内蒙古、吉林等分行走进县域农村，通过“乡村大喇叭”“我为群众送台戏”等方式，宣传金融惠民政策和反诈防非常识，打通金融知识宣传“最后一公里”。

以惠民举措为落脚点 全力做到为民办实事

农业银行坚持以客户需求为导向，深化金融服务内涵，采用惠民生、暖民心的金融服务举措，多策并举为民办实事、解难题。

农行运营管理部通过网点适老化改造、提供“大字版”服务机具、设置适老化桌椅和无障碍通道等，让老年人感受金融服务温度。截至目前，已有超过2万家网点完成适老化改造，并将打造300余家适老化服务示范网点。农行个人金融部加强金融产品和服务创新，提供定制化金融服务方案，在创业就业、住房安居、教育医疗等方面满足新市民的金融需求。高温酷暑期间，组织全国1685家网点开展“农情消暑，关‘新’一夏”新市民主题关怀服务月活动，为上万名户外劳动者送上消暑物资。农行优化支付服务专班围绕老年人、外籍来华人员“衣、食、住、行”金融需求，持续开展“农情服务工程”，有效打通支付堵点，提供便捷、安全的支付服务。截至目前，累计发放“零钱包”335.1万个，服务外籍来华人员在境内消费超47万人次。

(责编：崔元苑、李源)

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