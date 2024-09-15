人民网北京9月15日电 （记者何旭）“大语言模型”加速开发、科学化规范化应用有序推进、用户习惯逐渐养成……在近日举办的2024年中国国际服务贸易交易会（以下简称“服贸会”）上，教育服务展区人头攒动，前来咨询的人络绎不绝。

“人工智能（AI）+教育”发展现状如何，还有哪些难点需要突破，未来呈现怎样的趋势？参展业界人士表示，人工智能在教育领域的应用，正在影响教学模式的优化，培养创新型人才，扩大国际教育交流圈。

落地能力：考验AI教育应用场景

“我是一名老师，这次来服贸会想看看哪些智能产品能用到实际工作中。目前批改作业主要是通过人工，如果未来AI能够完成这项工作，就能很大程度地解放人力。”在展台前，一名观众认真咨询着AI批改作文的应用。

科技与教育深度融合，是教育服务专题展的亮点，展馆中涉及大模型技术应用的展台，吸引了观展者驻足观展并听取介绍。

学生展示自主设计的智能作品。人民网记者 何旭摄

“应用落地，是行业发展最核心的话题。”作业帮首席科学家宋旸表示，正是算力能力与大模型的迭代升级，让新技术在教育场景中的应用更为精准，带给了用户更好的体验，逐渐培养起了用户习惯。但也要看到，目前大模型多是针对批改作业等应用场景，未来对学生学习素养的分析和提升，对大模型技术提出了更高的需求。

“科技在快速改变世界的同时，也在深刻影响我们的教育模式，未来的课堂将是什么样的？”猿辅导集团党委书记、人工智能研究院院长程群表示，AI赋能的教育，不仅帮助孩子掌握知识，让他们具备应对未来社会发展的能力，也提升了教师的信息技术能力和教学业务素养。未来随着AI技术的进一步发展，教育将更加个性化、全球化，科技驱动下的教育发展大有可为。

从AI作文、智能作业，到智能通识教育、智能机器人……不仅多项教育科技新品在服贸会上亮相，学生也变身人工智能产品设计师，通过亲自设计智能产品感受技术魅力。

对于AI等新技术的科普与应用，宋旸表示，青少年的数字素养与技能水平，是国家软实力的重要组成部分。“要通过打造更前沿的编程体验、更完善的科学课程体系，在家、校、社协同中发挥积极作用，帮助孩子们认识并理解人与机器、人与数据、人与人工智能的关系，以编程为兴趣起点，培养AI时代的科学少年。”

据悉，今年教育服务专题更加突出服务教育教学改革。今年服贸会首次设立了中小学科学教育实验区专区，北京市东城、西城、朝阳、海淀、石景山和门头沟6个区在展馆内设立了展台，集中展示各个区中小学科技教育的成果和实践案例。

聚焦全球化：塑造教育发展新动能

今年服贸会教育服务专题展主题为“开放、合作、创新、发展——塑造教育发展新动能”，吸引了线下参展商97家，覆盖五大洲15个国家和地区，线上参展商150余家，国际化率超过40%。

观众在展台咨询。人民网记者 何旭摄

在白俄罗斯共和国教育部展台前，不少人驻足了解当地教育资源。展台工作人员表示：“我是第一次来到中国参加服贸会，有很多人对我们国家的高校感兴趣，我感到非常开心。”

此外，法国作为本届服贸会主宾国，特别设立了法国主宾国专区，邀请法国使馆、高校、培训机构及中法合作办学项目联合参展，展示法国在教育领域的底蕴与魅力。

教育服务不仅吸引青少年走出去，也让很多留学生到中国交流学习。“我们来到中国学习中医药专业，这里的学校很大，设备也很好。”来自菲律宾和印度尼西亚的两名留学生不仅关注展会上各类智能设备，也关注了很多学校信息。

在展会现场，多家参展商通过形式丰富的活动助力中外文化的交流与互动。参展商新航道相关负责人介绍，“用英语讲中国故事”活动，通过朗诵、演讲以及才艺展示等环节，让众多中外青少年参与到文化交流中来，展示了对中国故事的理解表达能力和对中华优秀文化的热爱。

(责编：郝帅、吕骞)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经