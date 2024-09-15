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中秋假期前一天全社会跨区域人员流动量近2亿人次

2024年09月15日16:44 | 来源：人民网
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人民网北京9月15日电 （记者乔雪峰）记者从交通运输部获悉，9月14日全社会跨区域人员流动量19516.37万人次，环比增长30.5%。其中，铁路客运量1311.4万人次，环比增长39.4%；公路人员流动量（包括高速公路及普通国省道非营业性小客车人员出行量、公路营业性客运量）17937万人次，环比增长30.5%。高速公路及普通国省道非营业性小客车人员出行量14413万人次，环比增长23.8%；公路营业性客运量3524万人次，环比增长67.4%。民航客运量213.03万人次，环比增长2.8%。

据了解，今年中秋假期，京藏、京承、京港澳、机场、京开、京沪、京哈等通往北京郊区的主要高速公路会出现上午出北京、下午进北京的潮汐车流，9月15日、16日上午时段出京方向交通压力突出。16日、17日的16时至19时，进京方向车流集中。17日下午至晚间出游返程车流与观灯赏月车流叠加，预计部分道路通行压力将尤为突出。

对此，北京交通部门加大运力保障，重点关注火车站地区线路，对途经7大火车站的106条线路增加运力配备，采取夜班线路增加备车、开行地铁摆渡线等措施，全力做好火车站的接驳保障。针对今年历史上规模最大的灯会，公交部门开行赏灯地铁接驳线，根据入场、散场客流情况灵活安排运力，为方便群众晚间赏灯，将结合客流情况和地铁园博园站的服务时间，延长运营时间，保障到灯会结束散场。

深中通道作为连接珠江两岸的重要跨江通道，将迎来通车后首个节假日的通行考验，预计车流会达到新的峰值并持续高位运行。在深中大桥上，广东交通部门将自动巡查无人机投入到空中“执勤”工作中，在大车流时段利用无人机辅助巡查，快速定位、提高发现问题及应急响应效率，并通过无人机搭载喊话器对现场进行指引。目前，深中通道全线布有4套无人机自动起降巡航装备，可实现深中大桥、中山大桥、翠亨东互通等空中自动化巡查，画面会实时回传到深中通道路网调度中心。

中秋假期，新疆依然是旅游旺季，为做好旅游服务保障工作，当地交通部门通过“云视讯”视频调度系统，实时监测公路交通运行状况，密切关注独库公路、S101、伊昭公路等重点旅游公路和易拥堵收费站、服务区、急弯陡坡路段等重点部位的车流量变化和通行情况。会同公安、应急管理、文化和旅游、市场监管等部门持续加强安全监管，通过开行城市公交专线、旅游客运专线、定制客运线路、强化旅游包车运力供给等方式，加大旅游集散中心、旅游景区（点）运力投放，做好旅客接驳运输服务，加强旅游出行服务保障，满足游客出行需求。

(责编：郝帅、吕骞)
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