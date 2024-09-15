新华社北京9月15日电（记者温竞华）以“提升全民科学素质 协力建设科技强国”为主题的2024年全国科普日活动15日在全国各地启动，活动将持续至9月25日。今年全国科普日将重点围绕高阶前沿科普、践行科普为民、开展科学教育等内容，广泛开展系列活动。

据介绍，今年全国科普日活动锚定2035年建成科技强国目标，面向高校学生、青年科技工作者、公务员和广大公众，开展多层次、分众化的高阶前沿科普，多角度展示我国科技创新成就，以及创新成果背后的科学精神和科技工作者风采，弘扬科学家精神。

主要活动包括“千馆展览探未来”“万场报告话前沿”“千万IP创科普”3项重点活动，学会科普联合行动、科普阵地联合行动、高校科普联合行动、企业科普联合行动等8个联合行动，以及各部门各地区各单位打造的系列主场活动。据不完全统计，截至目前，各地已开展和即将开展的展览、报告等活动达10余万场，活动开展地覆盖31个省（区、市）和新疆生产建设兵团。

今年全国科普日主场活动由中国科协联合有关部门、北京市人民政府共同组织，地点设在国家科技传播中心和中国科技馆。主场活动打造“协力共筑强国梦”“科学家精神耀九州”“新兴科技助发展”等系列主题展览，“科技企业话前沿”“百年学会话前沿”等系列高阶前沿科普报告，以及“同上一堂科学课”、沉浸式舞台剧等系列特色活动，丰富首都科技文化生活，激发公众科技创新自信。

2024年全国科普日活动由中国科协、中央宣传部、中央网信办、教育部、科技部等21部门联合举办。

(责编：赵光霞、胡永秋)

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