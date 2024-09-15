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2024服贸会｜从人工智能到元宇宙——2024年服贸会上的“科技范”

2024年09月15日23:46 | 来源：新华网
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新华社北京9月15日电 题：从人工智能到元宇宙——2024年服贸会上的“科技范”

新华社记者徐鹏航、白纯

喝一杯机器人做的现磨咖啡，带上VR眼镜来一场时空穿越之旅，体验AI智能换装与地标建筑合影——走进2024年服贸会，充满“科技范”的新展品、新玩法让人应接不暇。

在首钢园区一号馆内，一款AR眼镜吸引了许多观众驻足。“这款AR眼镜叫‘听语者’，基于增强现实技术和人工智能系统，可以在不影响视线的情况下，实现实时转写、翻译对话内容。”北京亮亮视野科技有限公司展位负责人介绍，该眼镜既可以辅助听障人士对话交流，也可以在国际交往中充当“翻译官”的角色。

来自澳大利亚的高飞随公司到服贸会参展，这款自带翻译功能的眼镜一下就吸引了他的注意。“我们在工作中经常需要服务不同国家的客户，如果能有这样一个能实时翻译的眼镜就方便多了。”高飞说，他准备拿一个样品回公司进行展示。

从AR、VR+AI，到生成式人工智能，再到数字人、仿生人……近年来，人工智能技术从实验室逐步走向应用，在各行各业不断拓展应用场景。

在文旅服务专题展，生成式人工智能互动装置为观众带来了别样的文旅体验。

“这个照片真好看，我要保存下来。”中轴线旅拍智能换装互动相机前，观众王女士正在挑选照片。只需要几秒钟，这台智能相机便能根据人像，生成多张与地标建筑的古装合影。“看到这些虚拟照片，让我也想实地到北京中轴线走一走，看一看这些美景。”王女士说。

在电信、计算机和信息服务专题展，联想新视界的AI数字人吸引了许多观众前来互动。通过向数字人提出要求，就可以实时操作一旁屏幕上的数字孪生工厂。

“比如向数字人提出‘入库100个笔记本电脑’的要求，系统就可以根据工厂的实际情况，计算出所需时间。”联想新视界展位负责人介绍，该系统可以实现“虚实映射、虚实共生、以虚控实”，基于实际工厂构建数字孪生工厂，并通过生成操作指令驱动机电设备的相应动作，形成“产业元宇宙”，提高生产效率。据介绍，这一系统已在联想天津工厂投入使用。

在教育服务专题展的飞象星球展区，一台作业数据采集器在短短几秒内扫描数篇学生作文，通过电脑端一键确认，屏幕上迅速显示出作文批改情况、学情分析及辅导建议。

“这是我们推出的‘飞象AI作文’，通过教育大模型与知识图谱，可以为学生配备AI辅导教师，帮助学生提升写作能力。同时，可以为教师提供AI助教，助力教师因材施教。”飞象星球北京区域总监赵阳说。

而随着人工智能、大数据等技术的飞速发展，其背后的算力支撑愈发重要。“发展人工智能，构建国产智能算力至关重要。”中国工程院院士、清华大学教授郑纬民在此间举行的通用人工智能算力论坛上说，其中的关键因素在于发展软件生态系统，充分释放底层硬件算力的潜力。

北京首个全国产化自主创新算力中心京西智谷、中科驭数DPU算力芯片、中国电信“2毫秒算力服务圈”……服贸会上，多家机构、企业展示了其在算力领域的前沿技术和成果。

“算力网络是新型信息基础设施。”中国工程院院士、北京交通大学教授张宏科说，创建新型互联网体系架构是抢占未来经济主战场的迫切需求。

2024年服贸会的“科技范”是各行各业发展的缩影。相信在不远的未来，数智化将更深地融入我们的生产生活当中，带来更多的可能。

(责编：袁勃、赵欣悦)
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