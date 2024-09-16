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8月份生产需求继续恢复、就业物价基本稳定——

中国经济保持稳中有进发展态势（锐财经）

本报记者 徐佩玉
2024年09月16日04:09 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　福建省福州市闽侯县大力发展自动化、智能化汽车产业，通过完善财税、金融支持政策，引导创新资源向企业集聚，推动当地汽车制造业做大做强。图为在闽侯县青口汽车工业园区一家智能制造企业生产车间，工人进行汽车车身钣金件产品生产作业。
　　王旺旺摄（人民视觉）

　　国务院新闻办公室9月14日举行新闻发布会，介绍8月份国民经济运行情况。国家统计局新闻发言人刘爱华在会上表示，8月份，全国生产需求继续恢复，就业物价基本稳定，高质量发展持续推进，国民经济保持总体平稳、稳中有进发展态势。

　　主要指标规模稳步扩大

　　分析8月份经济运行情况，增长、就业、物价、国际收支这4个宏观指标是重要的观察角度。

　　看增长——从农业看，今年早稻产量基本保持稳定，秋粮长势总体正常；生猪养殖效益好转，存栏和出栏均有增加。从工业看，8月份规模以上工业增加值同比增长4.5%，装备制造业持续发挥“压舱石”作用，产业升级、新旧动能转换趋势不断显现。从服务业看，8月份服务业生产指数同比增长4.6%。

　　看就业——8月份全国城镇调查失业率为5.3%，比上月小幅上升0.1个百分点，主要受高校毕业生集中进入劳动力市场等因素影响。农民工就业形势比较好，8月份外来农业户籍劳动力调查失业率为4.6%，比上个月下降0.3个百分点。

　　看物价——受高温多雨天气等因素影响，8月份居民消费价格环比上涨0.4%，同比上涨0.6%，继续保持温和上涨态势。1—8月份，全国居民消费价格同比上涨0.2%。

　　看国际收支——8月份我国货物进出口总额同比增长4.8%，月度规模创历史同期新高。贸易结构继续优化，机电产品出口累计增速加快，占比近六成。前8个月我国对共建“一带一路”国家进出口同比增长7%，快于全部进出口增速。外汇储备余额今年以来均保持3.2万亿美元以上，人民币汇率呈现稳中有升态势。

　　“从前8个月总体情况看，主要指标规模稳步扩大，增速基本稳定。”刘爱华表示，经济运行“稳”的态势没有改变。

　　消费延续恢复态势

　　三季度以来，中央加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新，各地陆续出台了实施细则，随着这些政策逐渐发力显效，市场销售规模继续扩张，总体延续了恢复态势。1—8月份，社会消费品零售总额同比增长3.4%。

　　服务消费保持较快增长。1—8月份，服务零售额同比增长6.9%，增速快于同期商品零售额3.9个百分点，服务零售全部类别都实现正增长。尤其是暑期旅游出行活跃，文旅需求旺盛，体现了服务消费的发展潜力。

　　新型消费比较活跃。随着居民生活水平的提高和消费观念的变化，数字消费、绿色消费、健康消费日渐成为消费新时尚、新热点，一些升级类商品增势较好。8月份，限额以上单位通讯器材类商品零售额同比增长14.8%，比7月份加快2.1个百分点，高能效等级家电、智能家电等产品销售增长较快。

　　线上消费增长较快，部分实体业态和新模式表现较好。直播带货、短视频带货、即时零售等消费新模式新业态发展迅速，带动线上消费市场规模持续扩大。1—8月份，实物商品网上零售额同比增长8.1%，增速快于社零总额4.7个百分点，占社零总额比重25.6%。

　　刘爱华介绍，在加力支持消费品以旧换新政策带动下，部分大宗商品消费持续回暖。截至8月31日，已收到汽车报废更新补贴申请超过80万份；8月份，限额以上单位家用电器和音像器材类商品零售额由降转升，这些都显示政策在继续发力显效。

　　积极因素累积增多

　　下阶段经济形势怎么看？刘爱华表示，支撑经济平稳健康发展的积极因素还会得到延续，一些新的有利条件也将发挥作用，经济有望延续稳中有进的发展态势。

　　新动能正在快速成长。我国经济处于转型升级的关键时期，创新引领带动作用不断增强，新质生产力加快培育和发展，新业态和新模式展现出比较强的潜力和活力，逐渐成为经济新的增长点。随着新兴领域发展潜能不断释放，新优势不断塑造巩固，经济发展空间将进一步延伸拓展。

　　国内需求有望持续增长。从投资看，今年以来投资规模持续扩大，在大规模设备更新政策带动下，设备工器具购置投资对全部投资增长的贡献率达到六成以上，为投资增长提供重要支撑。从消费看，随着中秋、国庆节假日到来，居民旅游出行等消费需求有望进一步激发，加上消费品以旧换新政策进一步显效发力，稳就业促增收相关政策持续落实，消费有望继续扩容提质。

　　宏观政策将持续用力。近期，多地出台扩内需促消费政策，有望不断优化消费环境，创新消费场景，有助于进一步释放政策效能，形成推动经济发展合力，助力实体经济发展。

　　“尽管外部环境复杂严峻，国内有效需求不足等问题仍存，但我国经济运行总体平稳，支撑高质量发展的要素条件不断累积增多，为我们应对各种风险挑战提供了有力支撑。”刘爱华说。

(责编：赵欣悦、袁勃)
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