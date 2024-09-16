生态环境部门4方面举措
支持服务民营经济发展
2024年09月16日04:09 | 来源：人民网－人民日报海外版
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据新华社北京电 （记者高敬）生态环境部9月14日发布《生态环境部门进一步促进民营经济发展的若干措施》，部署了支持绿色发展、优化环境准入、优化环境执法、加大政策支持等4方面任务。
生态环境部综合司相关负责人介绍，此次出台的若干措施，旨在贯彻落实党中央、国务院关于促进民营经济发展壮大一系列新部署，进一步指导生态环境部门更好支持服务民营经济发展，发挥民营企业在推动绿色低碳高质量发展中的重要作用。
这位负责人表示，若干措施在环境准入、信息填报、信用评价等领域部署了多项新举措，如在规范环保信用评价方面，提出推广环保信用承诺制度，健全企业环保信用修复制度，完善信用修复机制等。多项举措发力，以解决制约民营企业绿色发展中的关键问题、优化民营企业发展政策环境。
(责编：赵欣悦、袁勃)
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