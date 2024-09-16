电动自行车社会保有量超3.5亿辆
2024年09月16日04:09 | 来源：人民网－人民日报海外版
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本报北京9月15日电 （记者王俊岭）记者近日从工业和信息化部了解到，目前国内电动自行车社会保有量已超3.5亿辆，其中配备锂离子电池的电动自行车保有量超5000万辆。
为切实保障人民群众生命财产安全，工业和信息化部近期会同有关部门起草了《电动自行车用锂离子电池健康评估工作指引》。
据介绍，该指引旨在建立科学、准确、简便的锂离子电池健康评估流程和判定规则，高效便捷地鉴别出已存在严重安全隐患、不适合继续使用的锂离子电池，并提示消费者及时妥善加以处理，从而降低存量电动自行车安全风险。今后，消费者可自行前往居住地周边的健康评估网点，对电动自行车用锂离子电池开展健康评估。
(责编：赵欣悦、袁勃)
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