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国开行超400亿元专项贷款支持科技创新
2024年09月16日04:09 | 来源：人民网－人民日报海外版
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本报北京9月15日电 （记者王俊岭）记者日前从国家开发银行了解到，今年1至8月，国开行发放科技创新和基础研究专项贷款超过400亿元，重点支持了新一代信息技术、人工智能、新能源、新材料、基础软件、科研仪器等领域。同时，国开行高技术制造业中长期贷款余额保持同业领先。
国家开发银行产业与科创业务部总经理彭忠说，国开行将进一步完善全生命周期科技金融服务，强化投贷协同，深入实施专项金融服务行动，持续加大对科技创新和现代化产业体系建设的中长期投融资支持，为因地制宜发展新质生产力，加快建设科技强国提供更加优质的金融服务。
(责编：赵欣悦、袁勃)
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