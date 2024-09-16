本报北京9月15日电 （记者王俊岭）记者日前从国家开发银行了解到，今年1至8月，国开行发放科技创新和基础研究专项贷款超过400亿元，重点支持了新一代信息技术、人工智能、新能源、新材料、基础软件、科研仪器等领域。同时，国开行高技术制造业中长期贷款余额保持同业领先。

国家开发银行产业与科创业务部总经理彭忠说，国开行将进一步完善全生命周期科技金融服务，强化投贷协同，深入实施专项金融服务行动，持续加大对科技创新和现代化产业体系建设的中长期投融资支持，为因地制宜发展新质生产力，加快建设科技强国提供更加优质的金融服务。

(责编：赵欣悦、袁勃)

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