今年以来，国家税务总局柳州市城中区税务局结合纳税信用评级等因素将当地部分企业纳入税收优享白名单中，组建专业团队为相关企业提供系列个性化、便捷化税费服务。图为该局工作人员近日来到广西糖网食糖批发市场有限责任公司，了解企业产品出口情况并提供专业的涉税措施指导。

覃澜馨摄（人民视觉）

本报北京9月15日电 （记者汪文正）国家税务总局近日发布《跨境电商出口海外仓出口退（免）税操作指引》（以下简称《操作指引》），为跨境电商出口海外仓企业提供详实办税指导，帮助企业深入准确理解出口退（免）税政策规定，熟练掌握出口退（免）税业务办理操作流程，更好地适应行业发展新形势，促进跨境电商出口海外仓业态蓬勃发展。

据悉，《操作指引》共三部分，分别是基本概述、出口退（免）税操作和参考文件。《操作指引》明确，出口海外仓模式属于跨境电商贸易方式之一，按照现行出口退税规定，其出口退税的办理，只要达到出口退税的前提条件，即可以申报办理出口退税。

目前，跨境电商出口海外仓业务，根据海外仓库类型区分，主要有出口至境外电商平台仓库模式、第三方海外仓模式、自建海外仓模式三种。根据销售模式区分，海外仓出口大致可分为两类情形：第一类是跨境电商出口海外仓企业在出口货物时，即将货物销售给境外公司，并在货物抵达后存入指定海外仓，后续由境外公司在电商平台运营销售，该情形下，货物报关出口时，已经实现销售。第二类是跨境电商出口海外仓企业先将货物出口备货至海外仓库，再通过境外电商平台销售给境外消费者，该情形下，货物报关出口时，尚未实现销售。

根据《操作指引》，第一类情形下，出口海外仓的货物报关离境时已实现销售，可按现行规定向主管税务机关申报办理出口退税。第二类情形下，待货物报关离境并实现销售后，即可根据实际销售的情况，申报办理出口退税；为支持跨境电商海外仓新业态发展，税务部门优化退税管理模式，支持此类情形下的海外仓出口货物，根据实际销售情况，选择一次性申报退税，或者选择分批申报退税，即不用等某批货物完全实现销售后再申报退税，而是可就已经实现销售的部分货物分批申报。

《操作指引》明确，跨境电商海外仓出口企业办理出口退（免）税，与其他出口企业并无区别，均可按照现行出口退（免）税规定办理。为助力跨境电商出口海外仓企业高效办理出口退（免）税业务，切实解决企业在办理过程中的实际问题，《操作指引》对具体办理出口退（免）税业务时，涉及的出口退（免）税备案、申报办理、备案单证管理、收汇要求等关键业务涉及的出口退（免）税管理规定、信息系统实务操作等进行了梳理，以方便企业对照办理。同时，《操作指引》也附列了跨境电商出口海外仓业务退税适用的出口退（免）税政策文件。

国家税务总局相关负责人表示，税务部门将进一步加强政策宣传和辅导，指导企业用足用好出口退税政策，及时申报办理出口退税，支持跨境电商出口海外仓业务发展。

(责编：赵欣悦、袁勃)

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