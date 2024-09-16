本报北京9月14日电 （记者谷业凯）记者从第十三届中国知识产权年会上获悉，截至今年8月底，我国累计认定地理标志保护产品2523个，以地理标志作为集体商标、证明商标注册7385件；2023年度，我国地理标志直接产值超过9600亿元，实现四连增；建设国家地理标志产品保护示范区123个。

国家知识产权局知识产权保护司司长郭雯介绍，近年来，我国地理标志保护执法更加严格，推动地理标志纳入各类执法行动，大力查处地理标志侵权行为。2023年，地理标志行政保护案件共结案836件，涉案金额911.49万元，罚没金额827.22万元。

涉外地理标志保护合作方面，郭雯介绍，推动《中欧地理标志保护与合作协定》成功签署，实现近550个特点鲜明、家喻户晓的地理标志产品的整体互认；积极落实《中欧地理标志保护与合作协定》《区域全面经济伙伴关系协定》，推动中欧、中法、中泰地理标志产品互认互保取得新成效。

(责编：袁勃、赵欣悦)

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