本报北京9月15日电 （孙熙然、喻思南）15日，2024年全国科普日主场活动在国家科技传播中心、中国科技馆开启。活动以“提升全民科学素质，协力建设科技强国”为主题，一系列展品、活动集中亮相。

在国家科技传播中心，一台人形机器人深受观众喜欢。“人形机器人能跳跃，还能在不同地形行走，可应用于科研教育、商业服务、家庭服务等领域。”展台工作人员介绍。

点击屏幕上按钮，全超导托卡马克核聚变实验装置模型上相对应的部分便会点亮。“此次来参展，我们希望帮助更多人了解核聚变实验装置，感受创新带来的能源革新。”中国科学院合肥物质科学研究院等离子体物理研究所科普主管蔡其敏说。

“戴上虚拟现实眼镜，手持互动触摸装置，观众就能在‘天和核心舱’里以第一视角感受航天员的生活。”中国航天系统科学与工程研究院航天精神与文化传播研究所产品经理张凯介绍。

据悉，全国科普日主场活动将持续到9月25日。

《 人民日报 》（ 2024年09月16日 03 版）

(责编：赵欣悦、袁勃)

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