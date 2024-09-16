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绿色服贸，低碳理念深入人心（走进服贸会）

本报记者 齐志明 路 畅
2024年09月16日05:36 | 来源：人民网－人民日报
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　　废弃塑料餐盒变废为宝、高价值再生制品琳琅满目、“以竹代塑”助力零碳绿色生活……置身2024年服贸会展馆，绿色低碳气息扑面而来。从展览展示到会议论坛，绿色新产品、新技术、新服务层出不穷，低碳环保的生产生活方式、解决方案不断涌现，为美好生活添彩，为新质生产力赋能。

　　低碳出行成为越来越多消费者的主动选择。在美团展台，“南起永定门、北至钟鼓楼”的北京中轴线骑行路线吸引不少观众驻足，骑美团单车，在模拟的前门大街沉浸式观赏中轴线美景、品特色美食，成为独特的展台互动方式。今年7月，“北京中轴线——中国理想都城秩序的杰作”被正式列入《世界遗产名录》。美团数据显示，7月以来，“中轴线”关键词搜索量同比大幅增长，“骑行中轴线”成为不少市民与游客的新时尚。在展台现场，众多的餐饮老字号、星级餐厅，成为观展人群“骑行打卡”的热点。

　　适度、节约的理念已融入人们生活的方方面面。走进美团展台公益展区，美团联合东华大学展示废旧餐盒再生制成的速干T恤、首款碳中和文具套装等，吸引不少人关注。据展台工作人员介绍，回收的废旧塑料餐盒运往再生处理工厂，经过深度清洗、熔融造粒等环节后被加工成诸多“绿色”产品。截至今年8月底，美团“青山计划”已在20个省份22个城市落地规模化垃圾分类及餐盒回收项目，累计回收约2.2万吨塑料餐盒，助力减碳约3.4万吨。

　　在服贸会现场，不只是绿色消费蔚然成风，绿色生产也成为主流。

　　在首钢园四高炉一号展馆，展览面积达1.2万平方米的环境服务专题展区汇聚了国内外众多企业。应对气候贸易碳管理的一站式人工智能技术产品、超低能耗建筑与绿色家装一体化技术、高效智能控制节能环保燃烧技术……走进绿色新质生产力科技集群展厅，一系列绿色科技产品与服务吸引许多人驻足观看。

　　本届服贸会主题论坛更加突出绿色经济，推动产业创新。其中，第三届生态环保产业服务“双碳”战略院士论坛探讨生态环保产业新质生产力培育相关话题；全球绿色经济发展论坛以“气候贸易碳关税与绿色竞争力”为主题，签署了“北京零碳园区”试点规划与实施伙伴计划等。

　　《 人民日报 》（ 2024年09月16日 02 版）

(责编：赵欣悦、袁勃)
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