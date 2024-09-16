近日，经农业农村部测产专家组实地测产验收，新疆哈密市巴里坤哈萨克自治县奎苏镇的春小麦新品种“粮春1758”高产示范田实现了百亩方平均亩产796.1公斤的产量，创造了全国春小麦百亩方实打实收单产最高纪录。

此次测产由新疆维吾尔自治区农业农村厅申请，农业农村部全国农技推广服务中心组织。测产结果由专家组根据农业农村部《全国粮食高产创建测产验收方法（试行）》，对示范田春小麦扣除杂质、折合水分后得出。

新疆哈密市巴里坤县奎苏镇春小麦新品种“粮春1758”测产现场。（受访单位供图）

“粮春1758”是新疆农业科学院粮食作物研究所春小麦育种创新团队选育的突破性春小麦品种，具有分蘖早、分蘖成穗率高、千粒重高和品质优良等特性。“我们在新疆多地创建了百亩高产示范田，并总结适期早播、种肥分离、水肥一体化、一喷三防等试验田关键技术，向种粮大户进行推广，精准做到把科学技术送到田间地头。”新疆农业科学院粮食作物研究所研究员梁晓东说。

测产专家组组长、农业农村部专家指导组顾问赵广才表示，春小麦是我国小麦产业的重要组成部分，这一测产成果拉近了春小麦与冬小麦在优质高产方面的差距，彰显了该品种在提高春小麦产量方面的优势潜力。（记者苟立锋）

(责编：赵欣悦、袁勃)

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