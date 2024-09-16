习近平主席近日向2024年中国国际服务贸易交易会致贺信，宣布中国扩大服务贸易高水平开放的重要举措，指出中国愿同世界各国一道，顺应经济全球化大趋势，共享机遇、共商合作、共促发展，为推动世界经济增长、增进各国人民福祉贡献力量。习近平主席连续6年在服贸会上发表重要视频致辞或向服贸会致贺信，充分体现了中国坚持以高水平开放推动高质量发展的坚定决心。

服贸会已成功举办10届，是中国服务业和服务贸易高质量发展的生动写照。新时代以来，中国大力推进高水平对外开放，加快推动服务业和服务贸易开放创新发展，取得显著成效。2012至2023年，以美元统计，中国服务贸易年均增速6.2%，高于全球平均增速和中国同期货物贸易增速。2023年，中国知识密集型服务贸易额占服务贸易总额的比重提升至41.4%。中方日前发布《关于以高水平开放推动服务贸易高质量发展的意见》，提出推动服务贸易制度型开放、促进资源要素跨境流动、推进重点领域创新发展、拓展国际市场布局等一系列措施，将继续推动服务贸易高质量发展，为全球提供更多更好的中国服务。

服贸会“朋友圈”不断扩大，彰显中国服务业和服务贸易“强磁场”魅力不减。今年，围绕“全球服务 互惠共享”的主题，约800位中外嘉宾相聚全球服务贸易峰会，凝聚发展共识；85个国家和国际组织设展办会，13个国家和国际组织首次独立线下设展；450余家世界500强和行业龙头企业线下参展，发布200余项融合创新成果……格鲁吉亚第一副总理达维塔什维利称赞服贸会为促进全球服务贸易交流合作与探索新机遇提供了重要平台。

服务贸易跑出自主开放“加速度”，反映出中国进一步全面深化改革、持续优化营商环境的决心和力度。习近平主席在贺信中指出，中国将坚持以高水平开放推动高质量发展，完善高水平对外开放体制机制，创新提升服务贸易，主动对接国际高标准经贸规则，推动服务领域规则、规制、管理、标准相通相容，有序扩大服务市场对外开放，提升服务业和服务贸易开放平台功能，打造市场化、法治化、国际化一流营商环境。这些举措有利于增加高质量产品和服务供给，也将为跨国公司在中国发展提供更广阔空间。

中国成为全球服务贸易增长的重要力量，为构建开放型世界经济作出了积极贡献。2023年，中国全国服务进出口总额6.6万亿元人民币，服务贸易规模在全球位居前列。随着全球服务贸易和服务业合作深入发展，服务贸易日益成为经济全球化的重要推动力。中国坚持真正的多边主义，将进一步提升自贸协定开放水平，扩大自主开放和对最不发达国家单边开放，加强同共建“一带一路”国家服务贸易和数字贸易合作。

服务开放推动包容发展，服务合作促进联动融通，服务创新培育发展动能，服务共享创造美好未来。中国愿同各方一道，加快推动服务业和服务贸易开放创新发展，持续深化服务业和服务贸易合作，以高水平开放推动服务贸易高质量发展，为世界经济繁荣发展作出更大贡献。

《 人民日报 》（ 2024年09月16日 02 版）

(责编：孙红丽、李楠桦)

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