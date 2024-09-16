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携手共筑网络安全防线

——2024年国家网络安全宣传周综述

本报记者 贺林平 金 歆 姜晓丹
2024年09月16日08:25 | 来源：人民网－人民日报
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　　网络安全为人民、网络安全靠人民。2024年国家网络安全宣传周于9月9日至15日在全国范围内举行。

　　在广东省广州市南沙区，网安周开幕式、网络安全高峰论坛、网络安全博览会暨产品和服务供需洽谈会以及一系列论坛、座谈会、主题日活动举行。活动精彩纷呈，展现出共同筑牢网络安全防线的生动画面。

　　此次的网络安全周上，不少网络安全新技术亮相。

　　走进网络安全博览会南方电网公司展台，很多人围在一块电表前。只见工作人员拿起手机，对着电表一扫一碰，电表的运行数据、档案信息等数据一下就传送到了手机里。这块特殊的电表背后是南方电网的电鸿系统。“目前，针对电网的网络攻击手段多样，提升电力系统网络安全防护能力至关重要。”南方电网公司数字化部副总经理禤亮介绍，电鸿系统不仅能万物互联，还能严格保护智能终端安全，让关键数据不泄露、终端不被控。

　　展会上，这样的网络安全范例还有不少：中移互联网展示了基于超级SIM卡的“国密+量子”双密码服务体系，为通信提供了加密保护；华为防火墙采用先进的硬件架构与多种绿色节能创新技术，大幅度降低了设备的能源消耗……

　　网络安全靠人民。通过一场场活动，网络安全意识与知识在潜移默化中传播，更多主体参与进来，助力网络安全共建共享。

　　今年网络安全周期间，广东省网络数据安全与个人信息保护协会发起、多家机构参与发布“促进广东省网络数据安全与个人信息保护倡议”；围绕网络安全协同治理、个人信息保护、青少年网络保护等主题，举办一系列分论坛、座谈会；在全国各地举行的个人信息保护日等系列主题日活动丰富多彩，接地气、入人心。

　　对网络安全人才的培育是近年来网络安全工作的重要内容。

　　“网络安全越来越重要，相关岗位也会很有前景。”网络安全人才招聘专场活动现场，华南理工大学电子与信息学院的一名大四学生专程赶来，“招聘会聚集了很多科技型公司，提供的岗位与我的职业发展方向很匹配。”

　　据介绍，专场活动是网安周首次举办，线上线下共提供超1.8万个岗位。

　　各类激励网络安全人才、鼓励网络安全创新的活动纷纷举行。

　　“联动湾区、协同港澳”是2024年国家网络安全宣传周一大亮点。

　　在网络安全博览会“大湾区·大未来”专区，城市展区依次排布，争相亮出各自的数据“功底”、技术“绝活”，展现湾区网络安全新形象。

　　网络安全创新创业投资专场活动上，广州南沙网络安全产业创新联盟成立。联盟邀请多家网络安全及数据服务领域企业及机构入盟。

　　“粤港澳大湾区开放程度高、经济活力强，也处于网络安全事业发展的前沿。”南沙区委常委、宣传部部长孙勇表示。

　　港澳代表团首次亮相网安周，特区政府代表、重点企业、行业协会等240余人参与了开幕式及高峰论坛等活动。

　　《 人民日报 》（ 2024年09月16日 03 版）

(责编：孙红丽、李楠桦)
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