本报记者 贺林平 李 纵 洪秋婷

时值初秋，南粤大地仍是一片郁郁葱葱。从粤北的广袤森林，到粤东、粤西的红树林，再到珠三角的森林城市群……广东省正以深入推进绿美广东生态建设为契机，厚植高质量发展的绿色底色。天更蓝、水更清、山更绿的大美画卷徐徐铺展，绿美广东生态建设“看得见、摸得着、有欣喜”的愿景正逐步走进现实。

多树种、多层次、多色彩的森林植被覆盖南粤

“有喜事来种树”，在粤西的茂名高州市，这句倡议已践行10年。“我们一年有7个植树日，植绿护绿的意识在广大群众的心中生根发芽。”茂名高州市林业局相关负责人说，高州每个村党支部至少开辟了一个喜事林，每个行政村都有植树点，方便群众参与。从“要我种”到“我要种”，10年时间里，高州累计植树2500多万株，新增绿化面积40多万亩，相当于3.7万余个标准足球场大小。

今年3月12日，东莞市松山湖线上认种认养公共服务平台、南方+绿美松山湖频道上线，以“互联网+”赋能绿美生态建设，引导当地群众承担起“爱绿、植绿、护绿、兴绿”的社会责任。

“有喜事来种树”“我为家乡种棵树”“结婚种棵树”……义务植树在广东各地蔚然成风。今年以来，广东以增量添绿带动森林质量提升，致力让多树种、多层次、多色彩的森林植被覆盖南粤秀美山川。

截至8月，广东已完成森林质量精准提升383.88万亩，县镇村绿化种植苗木2108.2万株，超额完成原定计划任务；全省通过全民义务植树网上报义务植树活动2.23万场次，参与人数138.5万余人次，植树超375万株。

广州黄埔区龙湖街迳下村绿美示范点，远眺是群山茂林，近观是繁花似锦。步入村中，一棵棵红锥、闽楠、山乌桕、枫香等乡土阔叶树错落有致，满目青翠，呈现一幅山、水、人、城和谐相融的画卷。

“我们就像住在景区一样。”迳下村村民委员会监督委员陈晓君说，在刚刚过去的夏天，不少市民来此饮茶、采摘、骑行、垂钓、观景。

以绿美广东生态建设示范点为抓手，广东营造“城在林中、路在绿中、房在园中、人在景中”的绿美城乡人居环境。同时，融入体育、健康、休闲、旅游等功能，方便群众茶余饭后走进森林、体验自然、锻炼身体。此外，广东着力建设宜居宜业和美乡村，聚焦保护好自然生态，活化利用古树、红色文化等资源，今年已建设森林乡村56个、绿美古树乡村19个、绿美红色乡村19个。

“我们将以绿美广东生态建设为契机，不断强化生态文明建设，持续实施森林质量精准提升、城乡一体绿美提升等‘六大行动’，打造更多示范点、示范带，让群众身边的生态环境更加美丽，人民群众享受更多生态福祉，生态产品更加丰富，加快推进人与自然和谐共生的现代化。”广东省林业局相关负责人说。

加大生态系统保护，增厚生物多样性“家底”

“明明叶子是绿色的，为什么叫红树林？”在珠海市淇澳—担杆岛省级自然保护区，来参加红树林自然课堂的小朋友们提出了这样的疑问。

“其实，红树林的命名并非源于其树叶或整体呈现红色，而是由于红树科植物的树皮内大多含单宁酸，这种物质无色、透明，与空气接触时会发生氧化反应而呈红色。”保护区自然教育小组组长蓝玉杏为孩子们讲解道。

红树林是生长在热带、亚热带海岸潮间带木本植物群落的统称，具有重要的生态、社会、经济价值。目前，广东共有红树林地面积1.1万公顷，是我国红树林分布面积最大的省份。这些“海岸卫士”固碳释氧、防风护堤，不仅是鱼类、甲壳类、鸟类、底栖动物和其他水生动物的栖息地，更是人们青睐的自然教育场所和生态旅游胜地。

“红树林是我们认识湿地生态系统的一扇窗。”在蓝玉杏的带领下，孩子们在红树林自然教室中汲取知识，树立保护湿地的意识。

“如今，自然教育已不局限于红树林，广东各大湿地或森林公园等自然保护地都有各自的特色活动。”广东省林业局相关负责人说。华阳湖湿地麻涌龙舟夏令营、海珠湿地“飞羽寻踪”邂逅鸟类活动、翠亨湿地“小小昆虫记家”自然观察活动……今年暑期以来，广东省各自然保护地开展的亲水、观鸟、赏花、观虫等自然教育活动受到市民广泛关注和参与。

作为全国生物多样性最丰富的省份之一，广东不仅为1.2亿常住人口创造良好的居住环境，更为逾6600种野生高等植物、近1100种陆生野生脊椎动物和超过1.2万种昆虫提供家园。

岭南国家公园（拟设）是广东最大的生物物种基因库，森林覆盖率高达86%，共记录分布有野生动植物5527种。近年来，岭南国家公园（拟设）不断加大生态系统保护力度，提升生态系统多样性、稳定性和持续性，成为广东打造万物和谐共生美丽家园的缩影。

广东省林业局相关负责人表示，广东持续强化野生动植物就地保护与迁地保护，不断完善生物多样性监测网络，组织开展重点物种保护工程、极小种群野生植物拯救保护工程和野外回归项目，生物多样性“家底”持续增厚。

探索“两山”转化路径，激发绿富双赢新动能

在河源紫金县黄塘镇车前村的油茶林里，一颗颗日渐圆润的油茶果挂满枝头，油茶丰收的季节马上就要到了。

“我们把油茶作为镇、村主导产业，今年持续扩种，做大油茶品牌，致力于打造油茶产业特色村。”车前村党总支书记张子成说。

近年来，车前村油茶种植规模不断扩大。目前，全村已有油茶种植面积1400亩，2023年年产油茶果约50万斤，产油1.5万斤，产值达120万元；带动50户农户参与种植，每户年增收1万多元，为村集体增加收入6万元。

油茶，不仅仅是一种经济林果，更具有重要的生态价值，是名副其实的“铁杆庄稼”“绿色银行”。

在广东，林业产业蓬勃发展，激发绿富双赢新动能。云浮罗定市，漫山遍野的岗梅、三叉苦、两面针、九里香带动当地农民增收致富；清远英德市，翠绿的麻竹笋遍布山头，正在成为百亿产值产业；茂名电白区，白木香与奇楠香构筑起茂名沉香药用和非药用两大板块，产品远销海外。

绿水青山既是自然财富、生态财富，又是社会财富、经济财富。广东积极探索“两山”转化路径，重点推动油茶、竹子、中药材、花卉苗木、经济林果等优势特色产业发展，大力发展林下经济，将林业与旅游、康养等产业深度融合，构建高附加值的林业经济体系，让绿水青山充分发挥经济社会效益。

据统计，目前广东林下经济经营面积已达3403万亩，产值546.3亿元，到2025年将争取实现林业产业总产值1万亿元的目标，促进林业一二三产业融合创新发展，推进现代林业产业建设，推动绿水青山源源不断地转化为金山银山。

《 人民日报 》（ 2024年09月16日 07 版）

(责编：孙红丽、李楠桦)

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