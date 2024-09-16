嘉 哲

近日，全国温室气体自愿减排注册登记系统及信息平台公示了首批国家核证自愿减排量项目，涵盖了碳汇造林、红树林营造、并网海上风力发电、并网光热发电等类型。首批项目计划减排量超过7000万吨，充分彰显了温室气体自愿减排交易市场推动绿色发展的潜力。

党的二十届三中全会《决定》提出，“健全碳市场交易制度、温室气体自愿减排交易制度”。碳市场是通过市场机制控制和减少二氧化碳等温室气体排放、助力积极稳妥推进碳达峰碳中和的重要政策工具。我国的碳市场由全国碳排放权交易市场（强制碳市场）和全国温室气体自愿减排交易市场（自愿碳市场）组成，强制和自愿两个碳市场既各有侧重、独立运行又互补衔接、互联互通。

全国碳排放权交易市场是强制碳市场，2021年7月正式启动上线，交易的是“碳排放配额”，也就是分配给重点排放单位的二氧化碳等温室气体排放额度。全国温室气体自愿减排交易市场是自愿碳市场，今年初在北京启动，交易的产品是“国家核证自愿减排量”——经营主体按照国家规定的方法，自愿开发和实施可再生能源、林业碳汇等减排项目，目的是减少温室气体排放、增加碳汇；这些自愿减排项目产生的减排量，经过第三方机构量化核证后，登记为国家核证自愿减排量，可在市场上销售获得收益。目前，各类经营主体踊跃参与，市场运行总体平稳。

建设全国温室气体自愿减排交易市场，是调动全社会力量共同参与温室气体减排行动的一项制度创新。自愿碳市场突出自愿原则，激励更多行业、企业参与温室气体减排行动。根据有关规定，每家重点排放单位每年可使用国家核证自愿减排量抵消年度应清缴配额量的5%。企业和个人也可以购买国家核证自愿减排量抵销自身碳排放，履行社会责任。两个市场通过碳抵消机制互补衔接，共同构成我国完整的碳交易市场体系，实现对减排主体的全覆盖，助力厚植高质量发展的绿色底色。

自愿碳市场的建设和运行，带来巨大的绿色市场机遇。在全国碳市场第一个履约周期，约有3400万吨国家核证自愿减排量用于配额清缴履约。这不但为控排企业减轻了经济负担，也为温室气体自愿减排项目业主带来直接经济激励约20亿元。据专家测算，随着碳市场不断扩容与碳价机制逐渐成熟，全国温室气体自愿减排交易市场有望增长至数百亿元规模，市场空间巨大。

相比强制碳市场，自愿碳市场涉及的范围更广，参与的经营主体更多，项目业主、第三方机构、金融机构等都可以参与。从长远来看，个人通过践行绿色生活方式所产生的减排量，在经过统一核算后，也有可能在市场中进行交易。温室气体自愿减排交易将为优化能源结构、完善生态补偿制度、建立健全生态产品价值实现机制提供有力支撑，为推动我国经济社会发展全面绿色转型提供新契机、注入新动力。

自愿碳市场建设是一项复杂的系统工程，不可能一蹴而就，需要在实践中不断完善。当前自愿碳市场尚处于起步阶段，今后，需持续完善温室气体自愿减排交易机制，不断加强有关政府部门、市场参与主体能力建设，在甲烷减排、节能增效等领域发布更多方法学，逐步扩大市场支持领域。

全国温室气体自愿减排交易市场启动和平稳运行，标志着我国碳市场建设日趋完善，将进一步增强市场机制对降碳、减污、扩绿、增长的推动作用，为实现“双碳”目标、推动经济社会发展全面绿色转型发挥重要作用。稳步推进全国碳交易市场体系建设，激励各方护绿、降碳、减排，必将推动美丽中国建设不断迈上新台阶，以高品质生态环境支撑高质量发展，加快实现人与自然和谐共生的现代化。

《 人民日报 》（ 2024年09月16日 07 版）

(责编：孙红丽、李楠桦)

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