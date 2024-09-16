本报电 （记者寇江泽）近日，中国科学院生态环境研究中心发布《中国环境标志三十年发展绩效评估报告》显示，经过30年的探索与发展，中国环境标志已成为我国最具影响力的环境认证之一。中国环境标志产品供给逐年增长，认证产品型号数量已达到366万种，形成每年高达万亿元产值的绿色市场。每年有200多万个产品型号中国环境标志产品进入政府采购范围，为政府绿色采购提供保障。

《报告》指出，中国环境标志提升了我国公民的可持续消费意识及实践。30年来，中国环境标志的知晓度从上世纪90年代的7.6%提升到了近年的70.95%，消费者投入实际行动的比例由上世纪90年代的25%提升到了60%以上。

同时，中国环境标志促进了我国企业的可持续生产能力。30年来，认证品类数量呈现指数级增长趋势，开展中国环境标志产品认证上市公司数量呈显著上升趋势。

据介绍，中国环境标志又称“十环标志”，图形由中心的青山、绿水、太阳及周围的十个环组成。青山、绿水、太阳图形的中心结构，表示人类赖以生存的环境，外围的十个环紧密结合，环环紧扣，表示公众参与，共同保护环境；同时十个环的“环”字与环境的“环”同字，其寓意为“全民联系起来，共同保护人类赖以生存的环境。”

《 人民日报 》（ 2024年09月16日 07 版）

(责编：孙红丽、李楠桦)

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