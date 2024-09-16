中秋假期首日
全国铁路预计发送旅客1680万人次
2024年09月16日08:30 | 来源：人民网－人民日报海外版
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据新华社北京9月15日电 （记者樊曦）记者15日从中国国家铁路集团有限公司获悉，9月14日，全国铁路发送旅客1311.4万人次。9月15日，全国铁路客流保持高位运行，预计发送旅客1680万人次，计划加开列车896列。
国铁集团客运部负责人介绍，今年中秋小长假旅游流、探亲流、学生流交织叠加。自9月14日至9月18日铁路中秋小长假运输期间，全国铁路实行高峰线运行图，统筹高铁和普速铁路运力资源，日均计划开行旅客列车11100余列，较日常增加590余列。
各地铁路部门优化旅客列车开行方案，强化路地联动，落实便民利民惠民举措，努力提升旅客美好出行体验。
(责编：孙红丽、李楠桦)
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