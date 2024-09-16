原标题：今年中秋“十五的月亮十六圆”

“一年逢好夜，万里见明时。”每年中秋，赏月都是重头戏。天文科普专家表示，今年中秋是“十五的月亮十六圆”，还是一轮“超级月亮”。喜欢赏月的朋友可于中秋当晚和18日晚欣赏这轮大圆月亮。

中国天文学会会员、天文科普专家修立鹏介绍，月球绕地球运行的轨道是个椭圆，其公转速度并不均等，当离地球近时，月球运行速度会快一些；当离地球远时，月球运行速度会慢一些。月亮从新月到满月的最短时间不到14天，最长超过15天，因此，满月出现的时间也有差异。最早可发生在农历十四的晚上，最迟可出现在农历十七的早上，农历十五、十六这两天居多，其中又以农历十六为最多，所以，民间有“十五的月亮十六圆”的俗语。

去年中秋是“十五的月亮十五圆”，今年中秋则是“十五的月亮十六圆”，满月时刻为18日10时34分。巧合的是，与去年的中秋月一样，今年的中秋月也是一轮“超级月亮”。

“超级月亮”不是一个天文术语，本质上是“近地点满月”，也就是满月时月球正好位于近地点附近，视直径比一般时候的满月大，亮度也高，但仅凭肉眼是难以分辨出这种差别的。修立鹏表示，“超级月亮”并不罕见，每年都有。今年有4次“超级月亮”，9月18日是第二次。

如何欣赏这轮“超级中秋月”？“日落后一个多小时是赏月最佳时段，这时月亮刚升起不久，地面建筑依稀可见，在其映衬之下，月亮也会显得特别大、特别圆。”修立鹏说。据新华社

(责编：孙红丽、李楠桦)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经