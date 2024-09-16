记者 董蓓

原标题：经济结构不断优化 发展协调性显著增强

国家统计局9月13日发布新中国75年经济社会发展成就系列报告之八。报告显示，党的十八大以来，我国经济结构调整取得新进展，产业结构不断升级，需求结构持续优化，区域发展格局优化重塑，收入分配结构持续改善，发展的协调性显著增强。

新中国成立75年来，随着我国经济社会的不断发展，产业结构不断优化，第一产业基础地位不断稳固，第二产业加快转型升级，第三产业持续快速发展，三次产业结构持续优化，第一、二、三产业增加值占国内生产总值（GDP）的比重分别由1952年的50.5%、20.8%、28.7%，调整为2023年的7.1%、38.3%、54.6%，实现由第一产业为主向三次产业协同发展的转变，有力支撑国民经济持续健康发展。

党的十八大以来，随着服务领域改革持续深化，第三产业发展质量不断提升，现代服务业、新兴服务业迅猛发展，占GDP的比重明显提升。2023年，信息传输、软件和信息技术服务业，租赁和商务服务业增加值占GDP的比重分别为4.4%和3.5%，比2012年分别提高2.2个和1.5个百分点；实物商品网上零售额为130174亿元，占社会消费品零售总额的比重为27.6%，比2014年提高18.4个百分点。

需求结构持续优化，发展协调性和可持续性显著增强。新中国成立75年来，随着我国经济发展水平全面提升，国内需求持续扩大，高水平对外开放扎实推进，消费、投资、净出口三大需求内部结构持续改善，三大需求占GDP比重由1952年的79.2%、22.0%、-1.1%，调整为2023年的55.7%、42.1%、2.1%，经济发展质量不断提高，为加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，着力推动高质量发展奠定了坚实基础。

区域发展协调性不断增强，重大战略带动作用持续发挥。

区域经济总量不断增加，发展差距逐步缩小。区域发展协调机制不断健全，东、中、西、东北四区域经济总量稳步提升，发展均衡性逐步增强。从经济规模看，1952年，东部、中部、西部、东北四区域地区生产总值分别为257亿元、146亿元、127亿元和84亿元，2023年分别提高到65.2万亿元、27.0万亿元、26.9万亿元和6.0万亿元。按不变价格计算，1953至2023年，四区域地区生产总值年均增速分别为9.1%、7.9%、8.3%和7.5%。

改革开放以来，随着社会主义市场经济体制建立并逐步完善，我国对收入分配制度进行了全方位改革，极大地激发了劳动人民的生产积极性。特别是党的十八大以来，党中央、国务院始终坚持在发展经济、改善民生上持续用力，我国宏观收入分配结构不断改善。居民收入增长与经济增长基本同步，成果更多惠及全体人民。

(责编：孙红丽、李楠桦)

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