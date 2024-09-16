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国庆假期首日火车票明起开售

铁路12306网站（含手机客户端）从未授权任何第三方平台发售火车票 

2024年09月16日08:46 | 来源：北京青年报
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原标题：国庆假期首日火车票明起开售

铁路国庆黄金周运输自9月29日开始，至10月8日结束，为期10天，全国铁路预计发送旅客1.75亿人次，其中10月1日为客流高峰日，预计将突破2100万人次。按照车票预售期的相关规定，昨日起，铁路12306开始发售国庆黄金周运输期间火车票，9月17日，国庆假期首日（10月1日）火车票开售。

日均计划开行列车1.2万列

据国铁集团介绍，今年国庆黄金周旅游流、探亲流及学生流交织叠加，铁路客流预计将保持高位运行，呈现“头尾长途多、中间中短途多”的特点，部分时段和区段客流高度集中。国庆黄金周运输期间，全国铁路将实行高峰运行图，统筹高铁和普速运力资源，日均计划开行旅客列车1.2万列，加开跨铁路局集团公司的直通旅客列车354列。

针对部分地区和时段运能比较紧张，车票可能会快速售罄的情况，国铁集团建议旅客使用铁路12306候补购票功能，最多可累计选择60个“日期+车次”的组合，临时新增的旅客列车席位将优先配售给已提交候补订单的旅客，可提高购票成功率；若直达列车无票，还可选择中转换乘、购买联程车票等方式出行；旅客可根据不同时段、方向的余票情况，选择错峰出行；铁路总体运能有限，如确实购买不到心仪车票，旅客可选择其他交通方式出行。

谨防第三方平台诱导旅客购票

国铁集团表示，某些第三方平台利用技术手段自动化“秒杀”抢票，使用各种话术营造不通过第三方平台、不购买“加速包”“付费会员”就抢不到票的氛围，诱导旅客“买短乘长”“上车补票”，还在用户协议、服务产品中大量使用“12306”商标，误导旅客认为其与铁路12306存在合作关系。这些行为直接影响旅客的公平购票权利，加大旅客的购票支出，甚至造成旅客个人信息泄露等问题。在第三方平台抢票过程中，还出现高频攻击铁路12306平台、危及铁路12306平台稳定运行、扰乱铁路售票秩序、危害铁路运输安全等问题。根据相关法律法规，经营者不得进行虚假宣传，误导消费者加价购票，损害消费者权益；不得以任何非法方式获取、留存、使用旅客12306注册账号、密码，泄露旅客身份、行程等信息；不得未经许可擅自使用他人注册商标。

“12306”没有任何购票“加速包”

铁路部门提示，铁路12306网站（含手机客户端）是中国铁路唯一官方火车票网络售票平台，从未授权任何第三方平台发售火车票。铁路12306平台致力于为广大旅客提供公平、公正、安全、便捷的购票出行服务，没有任何购票“加速包”、购票会员费、挑选车厢座位费等额外收费，发生改签、退票时严格按规定办理，同时严格依法保护旅客个人信息安全。请广大旅客一定要通过铁路官方渠道购票，认准12306官方网站和“铁路12306”官方App，同时确认票款的收款方为“中国铁路网络有限公司”，避免后续如需退票、改签时无法收到应退款项。

文/本报记者 王薇

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中秋假期首日 全国铁路预计发送旅客1680万人次

记者15日从中国国家铁路集团有限公司获悉，9月14日，全国铁路发送旅客1311.4万人次。9月15日，全国铁路客流保持高位运行，预计发送旅客1680万人次，计划加开列车896列。

国铁集团客运部负责人介绍，今年中秋小长假旅游流、探亲流、学生流交织叠加。自9月14日至9月18日铁路中秋小长假运输期间，全国铁路实行高峰线运行图，统筹高铁和普速铁路运力资源，日均计划开行旅客列车11100余列，较日常增加590余列。

各地铁路部门优化旅客列车开行方案，强化路地联动，落实便民利民惠民举措，努力提升旅客美好出行体验。国铁郑州局集团公司郑州东站等各大火车站优化候车、检票、进出站流线，在客流量高峰时段，加强天桥、地道、电梯等关键处所的组织引导和秩序维护，确保旅客乘降有序；国铁南宁局集团公司与南方电网贵州兴义供电局密切协作，组织党员服务队和青年志愿者服务队对兴义站、册亨站等火车站及管内铁路沿线供电设施开展安全巡查，保障交通出行电力供应稳定可靠；国铁南昌局集团公司萍乡北站在站外设立武功山景区“飞的”停机坪，旅客可提前在微信公众号、小程序预约购票，出站步行5分钟即可乘坐直升机前往武功山游玩。

文/新华社

(责编：孙红丽、李楠桦)
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