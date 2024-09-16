原标题：东城区“文化+”激发创新活力

2024北京文化论坛大幕即将开启，北京青年报记者探访东城区文化新质生产力项目时发现，从保利艺术博物馆的裸眼3D光场全息技术到隆福寺文创园的多元业态，再到嘉德艺术中心亚洲首家“一站式”艺术品交流平台，无不体现着东城区“文化+科技”“文化+消费”“文化+国际交往”等场景领域多元业态发展模式，通过推动文物古建活化利用，依托文化企业示范驱动，围绕文创园区聚能升级等方式赋能经济建设，引领城市发展。

保利艺术博物馆 “真”3D技术呈现“兽首复原”

9月11日下午，保利艺术博物馆内，观众刘女士带着4岁的儿子体验圆明园兽首铜像“裸眼3D技术”和文物展柜虚拟交互场景。通过展柜触控屏，文物全息图像也跟着动了起来，新奇好玩。据工作人员介绍，保利文化基于保利艺术博物馆馆藏圆明园兽首铜像，探索数字化文博解决方案，实现了大角度、“真”3D、多人全方位的“裸眼3D技术”落地文博场景。

在多位历史专家的把关下，邀请好莱坞数字艺术家对圆明园昔日建筑和兽首进行建模，从毛发雕刻、材质上色，到光影追踪、内容叙述，追求真实历史呈现的同时，进行数字特效创作，才有了栩栩如生的画面，把历史文化生动还原到观众眼前。除了“裸眼3D技术”，保利文化集团还利用高科技做了多个领域的探索。其中，保利剧院公司围绕演出行业打造了“智慧剧院”服务平台；保利文娱科技创新研发“3D数字人云柜”，为数字文化体验开辟了新路径。

隆福寺商业街区 沉浸式展览等新业态陆续入驻

隆福寺是北京重要的商业地标和文化符号，与故宫、王府井共同构成了东城区“文化金三角”。今年以来，东城区加速吸引多元业态，目前，包含沉浸式展览、互动式演艺等在内的新兴文化业态陆续入驻街区，助力街区持续焕新升级，成为老城复兴的新典范和文化消费的新地标。

这其中，“时代的回响——庆祝中华人民共和国成立75周年东城区红色记忆非遗展”于9月11日在隆福寺二期开幕，展览通过四大板块、75组、135件非遗作品的精美呈现，全面展示了东城区非遗技艺的深厚底蕴和无穷魅力。随着科技的不断进步，东城非遗传承人在虚拟现实（VR）和增强现实（AR）等技术方面的应用，进一步拉近了非遗与公众之间的距离。

坐落于隆福寺文创园的更读书社，有鲜明的设计风格和浓厚的文化氛围，书店采用了东城区创新推出的“馆店结合”运营模式，通过公共图书馆和书店的结合，为读者带来丰富有趣的阅读体验。

嘉德艺术中心 打造国际文物艺术品拍卖阵地

位于王府井大街1号的嘉德艺术中心正在举办的“国采与宫色——清代宫廷织绣服饰色彩展”受到了众多游客的喜爱。展览中，来自故宫博物院、沈阳故宫博物院的近百件宫廷织绣服饰类藏品琳琅满目，而在展厅精心设计的沉浸式场景中，各类先进科技手段也进一步放大了传统服饰的文化魅力。

据了解，嘉德艺术中心是亚洲首家“一站式”艺术品交流平台，也是东城区的文化新地标。作为东城区重点文化企业，嘉德打造国际文物艺术品拍卖交易主阵地，近年来创新开辟了网络拍卖领域及全天候在线开放“嘉德BLUE”，通过独立研发网络拍卖平台、大力发展网络业务，实现拍卖方式与艺术呈现形式的融合与创新。

而在今年7月被联合国教科文组织列入《世界遗产名录》的“北京中轴线——中国理想都城秩序的杰作”的大背景下，位于中轴线北端钟鼓楼附近的“观中”博物馆客流比申遗前多了一倍。“现在每天到馆的游客数量达到一千多人，以中轴线为主题的非遗文创、邮品、饮品以及中轴线相关体验活动受到游客欢迎。”“观中”博物馆负责人陈雪告诉北青报记者。

据介绍，东城区全面助力文化产业高质量发展，培育和发展新质生产力促进文化市场繁荣。2023年，东城区文化及相关产业收入达到1352.9亿元，位居全市前列；截至2024年上半年，东城区文化及相关产业收入实现增速17.2%，位列全市首位。

文/本报记者 张恩杰 统筹/满羿

(责编：孙红丽、李楠桦)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经