原标题：2024服贸会丨文化新质生产力发展亮点频现——从2024服贸会看文旅发展动向

新华社记者董博婷、白瀛、杨淑君

利用AI技术骑着飞龙俯瞰大运河的壮美景色，听智能机器人讲解北京经开区工业旅游线路打卡攻略，把国家大剧院的建筑形态做成项链戴在身上……走进2024年服贸会，参观者能够深刻感受到科技赋能文旅，创意引领生活。

新技术拓宽文旅市场新空间

挂上定位牌，打开手机App，一键点击，你便身处清朝时期的北京中轴线，各色商铺林立，一派繁华盛景，穿梭其间，可以和人物对话，在一个个原创剧情任务中品读历史文脉，收获属于自己的中轴记忆……

展厅内，由北京歌华设计有限公司带来的“数游中轴·京师万象图”首次亮相，通过三维引擎、融合定位算法等技术，以全新的数字化沉浸体验吸睛无数。

“今年的服贸会上，一大批新技术、新应用不仅展现了北京中轴线这一世界文化遗产的多重魅力，也为文旅市场发展拓宽了思路。”北京歌华设计有限公司副总经理杨志华说。

文旅服务专题展区内，众多沉浸式展览和互动体验集中展示了新质生产力在文化领域的最新成果。

戴上游戏VR设备，瞬间置身《三体》原著描绘的场景中，以第一人称视角亲历三颗飞星、三日凌空、巨月等名场面，在科技中感受“科幻触手可及”；

走进裸眼3D射击馆，高清投影技术与动作捕捉技术等无缝融合，实现零延迟交互，让人沉浸在异度空间的感官体验中；

在中国电影博物馆展区，“XR虚拟影像馆”依托摄像机追踪与实时图像渲染技术，让体验者过一把出演特效大片的瘾……

各种新技术改变着文化产品创作和传播方式，催生了丰富场景和多元应用，积蓄着强劲动能。

新创意助推传统文化新发展

提神的车载香囊、安神的毛绒玩具、贴着药材的手工团扇……广安门医院保定医院（保定市第一中医院）自主研发制作的文创展品吸引了一波又一波的参观者。

“我们研究这些文创产品的初衷是希望让中医药文化更贴近现代人衣食住行，让草药香融合烟火气。”广安门医院保定医院制剂室主任赵春雷表示，在保障充足、优质、均衡的文化与物质供给方面，中医药大有可为。

中华优秀传统文化创造性转化、创新性发展的最新成果纷纷亮相本届服贸会。

在四川展厅内，超高清8K屏幕播放着运用中绳科技时域技术采集和处理的青花瓷将军罐数字孪生案例，让参观者可以清晰看到瓷器表面的气泡和灰尘。相关企业现场负责人张援生说：“这项技术通过记录文物可感信息，实现文物微米级超高精度、数亿级像素细节还原展示，同时满足文保存档、研究教学、数字借展、数字资产确权等多种需求。”

歌舞剧《猫神在故宫》以充满趣味和情感的幻想故事，让观者对故宫产生旖旎的想象；动画电影《班超》画面精美、剧情生动，传递中华民族勇于开拓的精神；新编京剧《齐白石》唱念做打紧凑酣畅，唱腔曲韵铿锵悠长，引得观众喝彩连连……服贸会现场，一大批基于中华优秀传统文化创作的文艺佳作与观众面对面。

“刚才体验了一下如何操作杖头木偶，感觉很奇妙。”第一次来服贸会参观的曹女士通过近距离观赏和体验，对传统艺术门类的表演新形式颇感兴趣。

新供给满足美好生活新需要

服贸会上，文化变得可看、可玩、可品尝、可互动，还可带回家。

新晋网红隆福寺稻香村“零号寻宝馆”沉浸式场景成为打卡热点；老字号萃华楼推出的北京中轴线系列象形糕点销量喜人；非遗裘皮工艺制作的熊猫花花栩栩如生……各类文创产品精准捕捉当下的文旅“流量密码”。

北京市公园管理中心服务管理处文创工作负责人温蕊介绍，本次亮相服贸会的北京市属公园文创产品共计13类近500款，其中新推出的公园文创新品20余款。

“文创产品通过对传统文化的时尚化重构和生活化传承，实现了文化底蕴、现代思维和创意形式的统一，为开拓文化市场、繁荣文化产业提供了新的发展思路。”温蕊说。

以文促创催生文旅新宠，版权保护助推文旅产业高质量发展。

首都版权展区内，一块高清大屏实时呈现着北京版权调解平台的各项数据。作为全国首个版权纠纷线上调解平台，该平台可实现线上提交调解申请、线上视频调解、视频记录调解过程、线上生成笔录等功能。

“版权一头连着创新，一头连着市场，是创新成果向现实生产力转化的桥梁和纽带。”北京市委宣传部版权管理处处长金开安认为，版权既是文旅产业的重要组成部分，也是文旅企业的核心资源，版权工作要以高质量发展担负新时代新的文化使命。

(责编：孙红丽、李楠桦)

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