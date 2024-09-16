金观平

原标题：持续用力扩大有效需求

国家统计局数据显示，8月份全国居民消费价格指数（CPI）同比上涨0.6%，连续两个月涨幅扩大；全国工业生产者出厂价格指数（PPI）同比下降1.8%，降幅较上月有所扩大。整体上看，当前我国物价总水平继续处于低位运行阶段，国内有效需求不足的问题仍比较突出，宏观政策需要持续用力。

物价关系经济运行，影响百姓生活。作为衡量经济活动中价格变动的两个重要指标，CPI反映的是消费环节的价格水平，PPI反映的是生产环节价格水平。今年以来，CPI呈现低位温和回升态势，反映出随着经济持续恢复，宏观政策发力显效，市场供需关系有所改善。在此过程中，要注意密切监测食品等价格上涨对居民生活的影响，做好民生商品保供稳价。8月份PPI同比下降，与CPI的“剪刀差”扩大至2.4个百分点，表明工业企业生产经营压力仍然较大，工业企业效益恢复基础需要继续巩固。

物价本质上反映的是供需关系。党的二十届三中全会提出，要按照党中央关于经济工作的决策部署，落实好宏观政策，积极扩大国内需求。中央政治局会议在部署下半年经济工作时指出，“要以提振消费为重点扩大国内需求”“要进一步调动民间投资积极性，扩大有效投资”。

扩大有效需求，既要激发有潜能的消费，也要扩大有效益的投资。消费的背后是收入，收入的背后是就业。激发消费潜能，要更加突出就业优先导向，多渠道增加城乡居民收入；重点抓好增长性、带动性强的领域，加快服务消费扩容提质，有效促进大宗消费。扩大有效投资，一方面要充分发挥政府投资带动放大效应，用好超长期特别国债，高质量推进“两重”建设各项工作。另一方面，要进一步完善民营企业参与国家重大项目建设长效机制，完善激发社会资本投资活力和促进投资落地机制，让民间资本敢投、愿投、能投。

推动大规模设备更新和消费品以旧换新，是扩大有效需求的重要抓手，既能促进消费、拉动投资，也能增加先进产能、提高生产效率。7月份以来，有关部门统筹安排和用好超长期特别国债资金，通过增规模、降门槛、扩范围、简流程，加力支持“两新”工作，多地近期纷纷出台实施方案予以落实落细。下一阶段，相关领域需求将加快释放。

从未来走势看，中秋、国庆两节假期出行增加将带动服务消费需求上升，四季度又是传统消费旺季，国内供需将进一步趋于平衡，CPI有望总体延续温和回升态势，PPI同比降幅有望收窄。

(责编：孙红丽、李楠桦)

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