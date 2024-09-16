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社会融资规模和人民币贷款增速保持8%以上——

支持性货币政策发力见效

姚 进
2024年09月16日08:58 | 来源：经济日报
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原标题：支持性货币政策发力见效

中国人民银行9月13日发布最新金融数据显示，8月末广义货币（M_2）余额305.05万亿元，同比增长6.3%，近两个月增速已企稳；社会融资规模存量398.56万亿元，同比增长8.1%；人民币各项贷款余额252.02万亿元，同比增长8.5%。社会融资规模和人民币贷款两项指标增速都在8%以上，比上半年名义GDP增速高约4个百分点，高于市场预期。

专家认为，当前金融总量增长变化，反映了我国经济结构及与此关联的金融供给侧结构变化，在房地产市场供求关系发生重大改变、防范化解地方政府债务风险深入推进的背景下，金融数据在高基数上仍保持了平稳增长，体现出货币政策逆周期调节力度加大。

数据显示，1月至7月份全国企业累计发债8.4万亿元，同比增加5748亿元。7月，AAA级、AA+级、AA级企业债加权平均发行利率分别为2.18%、2.44%和2.65%。中国首席经济学家论坛理事长连平说：“涵盖更多直接融资渠道的社会融资规模今年以来保持较高增速，有利于满足更多新动能领域融资需求。”

此外，各银行票据融资渠道支持力度加大，8月末表内已贴现票据达13.9万亿元。民生银行首席经济学家温彬表示，中小企业利用票据从银行贴现具有便利性高、流动性好等优势。但也要看到，表外票据“池子”明显减小，未贴现表外票据余额已自历史高点7万亿元降至目前2万亿元左右，未来票据融资难有较快增长。

中国人民银行近日发布的银行家调查问卷显示，二季度贷款总体需求指数从一季度的71.6%回落至55.1%，是2004年以来最低值。工银国际首席经济学家程实认为，贷款需求指数和贷款增速同向下降，表明信贷增长从供给侧约束转向需求侧约束。未来存量金融资源逐步盘活，资金使用效率会提升，金融部门资金供给与有效融资需求会更加匹配，有助于金融总量指标在合理水平上平稳增长。

值得关注的是，8月份新发放企业贷款加权平均利率为3.57%，比上年同期低28个基点；新发放个人住房贷款利率为3.35%，比上年同期低78个基点，均处于历史低位。东方金诚首席宏观分析师王青认为，企业和居民贷款利率下降有利于减轻经营主体利息负担，释放消费和投资潜力。当前银行净息差收窄压力较大，如果银行资本补充能有效落地，将提升未来金融支持实体经济能力。

中国人民银行有关部门负责人表示，将坚持支持性的货币政策立场，货币政策将更加灵活适度、精准有效，进一步降低企业融资和居民信贷成本，保持流动性合理充裕。

(责编：孙红丽、李楠桦)
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