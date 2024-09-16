袁 勇 周明阳

原标题：服贸会“朋友圈”再扩容

9月12日至16日，2024年中国国际服务贸易交易会在北京举行。80余个国家和国际组织设展办会，400余家世界500强企业和行业龙头企业线下参展，现场举行上百场活动。大家展创新、促交流、谋合作，共谋服务贸易发展新机遇。

大“秀”创新成果

作为全球服务贸易领域规模最大的综合性展会，服贸会已成为服务贸易领域新技术、新业态、新模式的“秀场”。本届服贸会期间，100余家企业机构发布了200余项融合创新成果。

在美团展台，一款盖博特机器人引来许多观众驻足。这是一个大模型通用具身机器人，可以在消费者线上下单后及时拣出药品，未来有望与连锁药房合作，帮助其提升经营效率。

美团自动配送车也吸引了不少人的目光。美团地方公共事务部总经理王威介绍，美团自动配送车可以在社区、工业园区等室外场景进行自动配送，目前已经在北京、深圳等地测试、运营4年多。截至2023年底，完成室外全场景配送近400万单。

一些跨国公司在服贸会上展示了众多创新成果，表达了深耕中国市场的信心。

施耐德电气展示了包括“EcoConsult咨询服务”“EcoCare运维服务”和“EcoFit适配改造服务”等在内的服务体系。其中，“EcoConsult咨询服务”可为企业提供完整的配电系统全维评估咨询服务，提升配电系统的安全、韧性及效率。“EcoCare运维服务”通过为企业的新装机设备、改造设备及在役设备提供运维服务，帮助用户降低故障风险，提升运营效率。施耐德电气还在服贸会上宣布成立服务业务中国中心，为中国市场量身定制更加敏捷、深入应用场景的创新服务方案。

美敦力携60余款创新展品和解决方案首次参展服贸会，覆盖心脏节律管理、心脏外科、心脏消融、骨科与神经外科以及外科等领域。美敦力全球高级副总裁及大中华区总裁顾宇韶表示：“服贸会为跨国企业提供了开放、交流、合作的宝贵机会。我们从中看到中国市场的巨大潜力，将进一步加强本土价值链布局，为中国医患提供更优质的医疗服务和解决方案。”

彰显开放活力

服贸会举办至今，已经成为中国扩大开放、深化合作的重要平台。

毕马威中国客户及业务发展主管合伙人江立勤认为：“服务贸易是中国对外开放和国际合作的重要途径。中国致力于推进更高水平的对外开放，为服务贸易开辟了广阔的市场空间和发展前景。服贸会的举办，是中国通过扩大开放与世界共享发展机遇之举。中国推出一系列开放政策，使越来越多的国际服务产品和服务提供商进入中国市场，不仅促进了中国市场的多样化，也推进了国际化进程。”

本届服贸会形成了以峰会为内核、以“展览展示+洽谈推介+成果发布”为主体、以配套活动为补充的多层次活动框架体系。境内外商协会、重点企业代表和专家学者汇聚一堂，交流研讨，共谋开放合作新机遇。许多企业也紧抓服贸会这一宝贵平台，推动更多合作签约落地。

跨国药企阿斯利康在服贸会上分别与国药控股北京有限公司等3家公司签署购销意向协议，并与北京市医药卫生科技促进中心签署战略合作框架协议，开展与人才培养、科技合作、信息交流等有关的合作，进一步促进科技、人才与产业的紧密结合，加速专业人才培养和技术研发、科技成果转化。

来自沙特阿拉伯的阿吉兰兄弟控股集团在服贸会上重点展示了与数十家中国企业合作的重点成果。该集团副董事长兼沙中商务理事会主席穆罕默德·艾尔·阿吉兰表示：“我们期待借助服贸会这一扩大开放、深化合作、引领创新的重要平台，与更多中国商业伙伴建立长期、富有战略意义的合作，在推动沙中合作过程中，促进先进理念、技术、产品和服务在沙特阿拉伯落地。”

全球服务贸易联盟在服贸会上专设展区，充分发挥桥梁和纽带作用，在展区构建服务贸易的创新宣介平台、供需对接平台以及前沿成果展示平台。为此，服贸联盟邀请11家企业代表和国际组织举办宣介会、对接会、成果发布和签约活动。

展现各国风采

本届服贸会继续设立综合展国别展区，来自五大洲的参展国向观众集中介绍其在服务贸易领域的优势特色，展现各国独特风采。

首次担任服贸会主宾国的法国在本届服贸会设立国家馆，以独特的设计风格吸引了不少观众拍照打卡。法国馆复制了巴黎凯旋门等法国标志性建筑形象，展示内容包括法国文化遗产、美丽风景、重大体育赛事等。此外，10余家法国知名企业在该展馆组团亮相，展示法国经济的优势和特色。

澳大利亚共有19家院校、机构和企业参加服贸会，并组织了相关推介、交流活动，展团成员来自澳大利亚绿色经济、教育、农业和食品领域。澳大利亚驻华大使馆商务公使戴德明在接受记者采访时表示，澳大利亚很高兴能参加服贸会，以展示在实现净零排放、可持续发展、提高劳动力技能、培训年轻人等相关领域的服务贸易成果，这是澳中两国可以重点合作的领域。

挪威驻华大使馆与挪威创新署携手多家挪威企业共同参加服贸会。参展的阿克海洋生物、康士伯等企业展示了挪威在生物科技、医疗健康、数字化解决方案等方面的创新成果。为了推动中国和挪威在数字经济领域的合作，挪威方面还举办了“挪中数字经济研讨会”，邀请来自挪威和中国的行业专家、企业代表，深入探讨两国在数字经济领域的合作机会与未来发展前景。

阿联酋国家馆以该国经济多样性为重点宣介内容，介绍了以阿联酋航空和阿提哈德航空为代表的航空业，以及文化遗产和现代化景点等旅游资源。

(责编：孙红丽、李楠桦)

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