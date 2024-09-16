人民网北京9月16日电 （记者杨倩）“这2天我加了300多人的微信。”“生意就需要面对面沟通，展会给了我们绝佳的平台。”9月12日至16日，2024年中国国际服务贸易交易会（以下简称“服贸会”）在北京举办。国际展商齐聚北京，在短短五天内参加多场论坛，对接众多潜在客户。

首次参展的国际展商有没有收获？老朋友今年又有哪些新目标？人民网记者采访了10余位国际展商，听他们讲述自己的感受。

哈萨克斯坦馆：新朋友开启合作新篇章

哈萨克斯坦首次在服贸会设立国家馆，开馆仪式上，哈贸易和一体化部部长沙卡利耶夫表示，哈萨克斯坦高度重视参与服务贸易发展的机会，感谢中国商务部和北京市政府举办了服贸会。

9月12日，哈萨克斯坦贸易与一体化部在服贸会举办开馆仪式。人民网记者 杨倩摄

本届服贸会上，丝路运河国际贸易(北京)有限公司承办了哈萨克斯坦国家馆的搭建工作，并与哈方合办了丝路运河哈中绿色发展国际金桥合作论坛。

中哈霍尔果斯国际边境合作中心投资与旅游发展部主任达米尔·卡迪尔告诉人民网记者：“我要在服贸会上寻找国际投资者，涉及商业、旅游、体育、教育等领域。这两天我已与许多中国公司进行了会谈，接下来将在霍尔果斯等待投资者进一步商谈。”

在哈萨克斯坦国家馆内设有多个本土企业展台，火箭技术公司工程师阿卜杜拉·萨帕尔加利告诉记者，已经有中国、伊朗、巴基斯坦等国家的企业来咨询。哈萨克出口保险公司的地区代表叶尔兰·萨吉舍夫表示，追求全球化服务，服贸会是一个很好的平台。

阿塞拜疆馆：老朋友期待合作新机遇

今年是阿塞拜疆驻华大使馆商务代表顾问伊和·阿塔里扎德第六次参加服贸会。他向记者介绍，2019年阿塞拜疆大使馆第一次参加服贸会时，认识了两位中国投资人，其中一位在阿投资5000万美元，已经建立了工厂。

伊和·阿塔里扎德介绍阿塞拜疆产业园。人民网记者 杨倩摄

今年阿塞拜疆国家馆重点推广本国的投资政策、旅游环境、航天合作潜力以及本土特产。

伊和·阿塔里扎德表示，阿中在运输和旅游领域前景广阔。去年双边贸易额同比增长44%，其中服务贸易额增长迅速，这主要得益于物流运输服务。

“对于中国游客来说，阿塞拜疆是一个新鲜的旅行目的地。”伊和·阿塔里扎德表示，阿塞拜疆制定了一系列措施欢迎中国游客。今年7月阿塞拜疆宣布对中国公民实施为期一年的免签政策，阿塞拜疆航空已经恢复了从首都巴库直飞北京和乌鲁木齐的航班。

吉尔吉斯斯坦馆：来自天山另一边的邀请

今年，吉尔吉斯斯坦经济部和旅游发展基金会组织了三家旅游公司参加本届服贸会。

塔兰特·阿泽莫夫接受记者采访。人民网记者 杨倩摄

吉尔吉斯斯坦雪绒花旅游公司总经理塔兰特·阿泽莫夫告诉记者，这是他们首次参加服贸会。“我们带着诚意而来，邀请中国游客来感受美丽的自然风光和独特的风土人情。”塔兰特·阿泽莫夫微笑着说。

采访期间，吉尔吉斯斯坦的展台前问询者络绎不绝。北京市民庆先生告诉记者，他想和伙伴们组团去吉尔吉斯斯坦旅游。“服贸会是咱们国家对外开放的窗口，我特意来逛逛，今天发现了吉尔吉斯斯坦的旅游服务，非常心动。”

卡帕洛娃·孔杜紫（左）在展台回答观众咨询。人民网记者 杨倩摄

卡帕洛娃·孔杜紫是阿斯库奈国际旅游公司总经理，她的中文非常流利。她告诉记者，这两天她加了300多人的微信。“服贸会的人非常多，每天都有好多人来咨询，以后我想每年都来。我希望服贸会结束后，会有很多来自中国的游客。”她说。

观展者在吉尔吉斯斯坦展台咨询进口贸易事宜。人民网记者 杨倩摄

除了旅游，还有多人前来咨询商务问题。乔诺耶娃·萨尔塔纳特运营的Mega Way公司不仅提供旅游服务，还有商务和教育咨询。“我们有商务考察团，帮助两国企业牵线搭桥，同时，留学服务也是我们的主要业务。”她说。

(责编：孙红丽、吕骞)

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