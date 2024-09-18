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国家统计局：敢于动真碰硬 着力提升统计督察效能

2024年09月18日13:29 | 来源：人民网
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人民网北京9月18日电 （记者杨曦）2024年9月13日，十四届全国人大常委会第十一次会议表决通过《全国人民代表大会常务委员会关于修改〈中华人民共和国统计法〉的决定》，自公布之日起施行。国家统计局党组书记、局长康义发布署名文章指出，确保新修改的《统计法》得到严格遵守执行是当前和今后一个时期统计工作的当务之急、重中之重。要坚持协同高效，更加充分发挥统计监督职能作用。

康义强调，统计监督是统计法赋予政府统计的基本职能，更是党和国家监督体系的重要组成部分。深入贯彻执行《统计法》，必须进一步发挥统计监督职能作用，强化对统计领域公权力行使的制约和监督。

一是要坚持问题导向、敢于动真碰硬，着力提升统计督察效能；持续加大重大统计违法案件直查力度，对统计造假行为发现一起、查处一起、绝不姑息，坚决遏制数字上的腐败。

二是要不断夯实高质量发展综合绩效评价的数据质量和工作基础，有效发挥高质量发展综合绩效评价实绩导向、精准考核的牵引作用，推动树立和践行正确政绩观。

三是要持续深化统计监督与纪律监督、监察监督、派驻监督、巡视监督、审计监督等其他各类监督贯通协调，强化统计监督成果运用，为切实防范和纠治数据造假搞“虚假政绩”等形式主义问题贡献统计力量。

(责编：杨曦、高雷)
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