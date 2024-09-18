人民网记者 李栋

近年来，各地注重突出绿水青山特色、做亮生态田园底色，持续做精做优休闲农业和乡村旅游，让田园风光成为农民群众的“聚宝盆”。今年以来，休闲农业消费市场持续升温。

近日，在2024中国美丽乡村休闲旅游行（秋季）推介活动上，浙江省温州市永嘉县楠溪秋韵乡村休闲游、天津市西青区大美稻香幸福之旅等55条秋季精品线路以及辽宁省盘锦市稻作人家民俗村、湖北省随州市千年银杏谷等171个精品景点，为各地游客的乡村游提供了“新选项”。

“发展休闲农业是推动农业产业升级和乡村新产业新业态发展的重要抓手。”农业农村部乡村产业发展司相关负责人表示，休闲农业有力推进了乡村一二三产业融合发展，成为拓宽农民就业增收渠道的重要途径，通过打造乡村消费新场景，田园风光、乡土文化成为城乡居民美好向往的重要载体。

近年来，农业农村部持续推进休闲农业转型升级，大力拓展农业多种功能，凸显乡村的经济价值、生态价值、社会价值、文化价值，推动乡村休闲产业高质量发展。

“今年以来，休闲农业消费市场持续升温，尤其是劳动节、端午节等假日期间，特色乡土美食、民俗文化节庆、农事体验等乡村休闲业态成为旅游市场的新亮点。”上述负责人说。

农业农村工作，说一千、道一万，增加农民收入是关键。在中国农业风险管理研究会会长张红宇看来，巩固拓展脱贫攻坚成果，实施农民增收促进行动，要着力发展农产品加工业、观光旅游休闲等新产业新业态，拓展农业多重功能，挖掘乡村多元价值，以县域为中心大力发展非农产业，促进农村富余劳动力就地就近就业。

“同时，要积极扩大乡村就业空间，大力发展特色产业、乡村旅游和农村服务业，引导新生代农民工从事新产业、新业态，深入实施返乡创业能力提升行动、乡村就业创业促进行动。探索出符合国情的城乡融合发展道路。”张红宇说。

(责编：郝帅、高雷)

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