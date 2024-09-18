人民网记者 杜燕飞

北京实施家电以旧换新政策，重点支持电冰箱、洗衣机、电视等8类家电商品，中秋假期以旧换新订单超2.5万单；上海消费品以旧换新行动全面启动，从家电产品扩大到旧房装修、厨卫等局部改造以及居家适老化改造所用物品和材料购置等……刚刚过去的中秋假期，作为拉动国民经济增长的有力举措，各地大力推动消费品以旧换新。

金融是国民经济的血脉，在其中发挥着重要作用。为更好发挥差异化、专业化、特色化金融功能，国家金融监督管理总局日前发布《关于促进非银行金融机构支持大规模设备更新和消费品以旧换新行动的通知》（以下简称《通知》）。

对于消费金融公司，《通知》明确，鼓励其用好用足各项政策工具，创新金融产品服务，积极支持居民耐用消费品绿色更新和品质升级，对家电换“智”、家装厨卫“焕新”等消费需求提供金融支持，畅通家电更新消费链条，推动高质量耐用品更多进入居民生活。

《通知》强调，支持符合条件的非银机构进一步优化资金来源和结构，包括但不限于通过发行绿色信贷（租赁）资产支持证券、绿色金融专项债等方式，拓宽融资渠道，降低融资成本，以更加优质的金融服务，惠及中小企业和金融消费者。

当前，在推动消费品以旧换新行动中，越来越多的消费金融公司已经行动起来，在推动自身数字化发展的同时，以高质量的服务助力消费市场升级，让更多金融消费者享受便捷、高效的消费金融服务。

例如，有消费金融公司围绕居民家庭消费需求打造智慧家庭金融全套方案，推动金融服务场景覆盖家电、教育、医疗、家居等领域，促进金融服务数字化与消费者生产生活场景深度融合，提升新市民等客群金融服务的均等性和便利度。

一系列举措取得明显成效。国家统计局数据显示，8月份，在以旧换新等因素刺激下，消费品制造业增加值同比增长4.2%，比上月小幅加快；有关政策涉及的家用洗衣机产品产量增长7%，智能电视产量增长6.7%，家用电冰箱产量增长4.7%，实现了较快增长；家用电器和音像器材类零售额从7月同比下降2.4%转为同比增长3.4%。

业内人士表示，近年来，随着商业银行加速向零售业务转型，加强对消费金融的投入，消费金融市场正迈向存量竞争、良性创新和平衡发展的新阶段。消费金融公司需要更加立足专业化定位，深挖创新金融服务的方式与内涵，提升科技赋能业务能力，加快设计用款灵活、价格实惠的消费信贷产品，在促消费、扩内需方面发挥更大作用。

国家金融监督管理总局有关司局负责人表示，下一步，将继续加强与人民银行等相关部门的沟通协同，支持符合条件的非银机构合理拓宽融资渠道、降低融资成本，聚焦产业高质量发展和人民美好生活需要的关键领域，更好赋能助力发展新质生产力，不断提升服务实体经济高质量发展的能力。

(责编：郝帅、高雷)

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