人民网北京9月18日电 （记者王连香）记者从中国国家铁路集团有限公司（下称国铁集团）获悉，今年1至8月份，中欧班列累计开行13056列，发送货物139.9万标箱，同比分别增长12%、11%，其中8月份开行1653列，发送货物17.3万标箱。今年以来，中欧班列已连续6个月单月开行数量突破1600列。

国铁集团货运部负责人介绍，今年以来，国铁集团积极推动中欧班列高质量发展，扩大全程时刻表中欧班列开行规模，开行数量和运行品质持续提升。积极参与跨里海国际运输走廊建设，跨里海中欧班列实行常态化开行，通道多元化发展稳步推进。强化境内运输协调，拓展中欧班列辐射范围，陕西榆林、山西吕梁等国内城市首开中欧班列，助力内陆城市高水平对外开放。积极推广快速通关模式，持续提升中欧班列通关效率和便利化水平，呼和浩特市首次开行采用“铁路快通”模式的中欧班列。加强中欧班列安检查危和装载加固工作，强化全程盯控，确保了安全平稳运行。

该负责人指出，中欧班列开行实现量质提升，有力保障了国际供应链产业链稳定畅通，为中欧贸易发展注入了新动能，也充分反映了我国外贸稳中向好的态势。

(责编：王连香、高雷)

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