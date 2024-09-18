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国开行：已发放技术改造和设备更新领域贷款超40亿元

2024年09月18日14:17 | 来源：人民网
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日前，山西太原潇河新兴产业园区内，太原重型机械集团有限公司（以下简称“太重集团”）中大型工程起重机智能制造项目建设现场，钢柱林立，工程设备轰鸣运转。这是国家开发银行积极推动科技创新和技术改造再贷款政策落地，主动对接企业融资需求，助力企业设备更新的一个项目。

今年3月，国务院印发《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》（以下简称《方案》）。4月，中国人民银行联合科技部等部门设立5000亿元科技创新和技术改造再贷款，激励引导金融机构加大对科技型中小企业、重点领域技术改造和设备更新项目的金融支持力度。《方案》实施以来，国开行深入贯彻落实党中央、国务院决策部署，积极向中国人民银行以及工业和信息化部、国家发展改革委等对接汇报，跟踪政策要求和重点项目进展，总分行联动做好政策传导与组织推动，围绕项目业务分类、贷款定价、差异化需求等方面进行政策研究和细化解读，制定完善配套政策制度，高质高效用好人民银行再贷款政策，已发放技术改造和设备更新领域贷款超40亿元。

在总行统筹推动下，各分行迅速行动，积极宣介国家政策，走访企业送服务上门，推动项目加快落地。在山西，国开行山西分行了解到，太重集团正通过集成最先进的传感器和智能决策系统，给中大型起重机这种传统“大块头”产品安装“智慧大脑”和“火眼金睛”，积极推动高端装备制造业从“制造”向“智造”转变。项目的实施，将助推太重集团更好发挥山西高端装备制造产业链“链主”企业的作用，通过“一企带一链，一链成一片”构建高端装备制造产业链一体化集群。山西分行在掌握情况后迅速响应，运用人民银行再贷款政策，及时为企业提供综合金融服务方案，向中大型工程起重机智能制造项目发放贷款2.59亿元，助力企业提升高端装备制造水平。

与此同时，山西分行与光伏组件生产企业加强对接服务，积极落实国家政策，融资支持晶科能源年产56GW垂直一体化大基地落地，发放3亿元贷款支持建设单晶拉棒切方智能化生产线项目。国开行山西分行客户经理程晓珺表示，要厚植金融报国情怀，提升金融服务质效，继续支持保障重大项目落地实施。

在山东，国开行山东分行紧密关注山东省企业技术改造重点项目导向目录，找准工作重点，加快与化工新材料研发和生产企业项目对接，主动送金融服务上门。今年以来，山东分行已向万华化学集团股份有限公司发放贷款5.4亿元，支持企业优化改造生产线布局、对产品进行高端化技术改造、对生产线进行技改扩能，增加或更换各类生产装置（设备）100余台（套），支持企业有力提高生产能力、提升产品质量。

在浙江，国开行宁波分行根据宁波制造业的特点，不断深化银政企合作，深入企业开展调研，对接资金需求，设计融资方案，持续加大信贷投放力度，融资支持金田铜业（集团）股份有限公司加快新能源领域绞并线设备更新，帮助企业进一步优化产品结构、完善高性能铜棒、铜板带产能布局。

在河南，国开行河南分行积极推动科技创新和技术改造再贷款政策落地，主动走访企业，了解融资需求，发放1.6亿元贷款支持对位芳纶项目建设，有效缓解了项目资金压力，为年底顺利投产奠定坚实基础。“项目建设能够顺利推进，离不开国开行的资金支持。”河南神马芳纶技术开发有限公司相关负责人表示，“河南分行第一时间为公司解读国家政策，量身定制融资方案，为我们公司的年产4000吨对位芳纶项目提供及时、坚实的资金保障。这为我们加速技术迭代、扩大产能规模、提高市场竞争力增添了强劲动力。”

国开行产业与科创业务部总经理彭忠表示，下一步国开行将强化职能定位，聚焦主责主业，加大制造业中长期贷款投放，积极创新金融产品，不断提升“五篇大文章”金融服务质效，加大对重点领域技术改造和设备更新项目的支持力度，推动传统产业转型升级和加强新技术新产品创新迭代，以金融活水为新质生产力蓄势赋能。

(责编：董童、李源)
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