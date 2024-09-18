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“中式夜游”“赏月之旅”“汉服游园”……今年中秋假期，“新中式”游持续火热，消费市场再次迎来小高峰，各大城市的夜游船、园林古镇、集市等成为年轻游客赏月的热门聚集地。

“一年月色最明夜，千里人心共赏时。”据文化和旅游部数据中心测算，中秋节假期全国国内出游1.07亿人次，按可比口径较2019年同期增长6.3%；国内游客出游总花费510.47亿元，较2019年同期增长8.0%。

秋赏月点燃万家灯火，过中秋不再囿于传统方式。多家在线旅游平台发布报告显示，以赏月文化为核心的“中式夜游”成文旅消费热点。从“赏月航班”到夜晚游船，从古镇园林到集市灯会，各种形式的“中式夜游”活动层出不穷。

湖南郴州的裕后街，湘昆表演艺术家乘着花船穿梭，皮影戏演出、非物质文化遗产市集等多种活动，为游客带来一场视觉盛宴；上海徐汇区举办“唐韵中秋”活动，京剧、民谣、舞蹈、光影秀等纷纷登场，吸引海内外游客共赏古韵中秋夜；北京旅游集散中心推出中秋赏月观光游，大美中轴夜游线路在提供北京小吃和饮品基础上，进一步升级和丰富游客观光游览内容。

记者发现，今年中秋游多了一份“松弛感”，短途游、文化游成热门选项。

北京第二外国语学院旅游科学学院教授王金伟认为，中秋假期以短途游为主，青年人是重要的消费群体，文化消费休闲度假是出游的主要动因。

数据显示，江浙沪2小时高铁圈、广深2小时高铁圈、成渝2小时高铁圈、京津冀2小时高铁圈、武汉－长沙2小时高铁圈旅客流动更频繁。

武汉举办了阔别十余年的大型烟花秀，“以天为幕，以城为景，以长江为舞台”，将一场酣畅淋漓的光影大秀呈现给所有观众。北京、广州、南宁、昆明等地举办的灯会亦吸引了大量本地和周边旅客，假期间的搜索热度较端午均呈现双位数增长。

乌镇重现“走月亮”习俗，游客可穿着汉服提灯走桥、月下畅游，周庄古镇推出灯彩主题游船，拈花湾推出戏剧生活节……古镇水乡展现了传统节日的特色，手提花灯制作、中秋节橡皮章小扇制作和中秋限定布包DIY等，让游客深入体会传统文化的魅力。

除了深入本地文化，对远方目的地的独特体验也吸引了众多游客。四川的糍粑、山西的柴火月饼、浙江的螃蟹等，不同地区的不同节令美食，游客抱着“百闻不如一吃”的念头踏上旅途。

携程研究院高级研究员沈佳旎认为，中式旅游不再是历史的陈迹，而是一种新的潮流。越来越多年轻人正成为中式旅游的拥趸。同时，供给侧也已经关注到这一趋势，越来越多的目的地和旅游从业者正在从以往的满足旅客需求，逐渐转变为“供给创造需求”。随着这类创新旅游场景、旅游产品的不断推出，新型供给将持续激发游客需求，成为推动旅游市场持续发展的关键因素。

(责编：杨虞波罗、高雷)

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