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假期出行热！中秋假期出行人数超6.2亿人次

2024年09月18日18:58 | 来源：新华网
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新华社北京9月18日电（记者叶昊鸣）记者18日从交通运输部了解到，今年中秋节假期（9月15日至17日），全社会跨区域人员流动量62956.4万人次，日均20985.4万人次，比2023年同期日均增长31.1%。

具体来看，铁路客运量4257.3万人次，日均1419.1万人次；水路客运量198.1万人次，日均66万人次；民航客运量506.9万人次，日均169万人次。

公路跨区域人员流动量（包括高速公路及普通国省道非营业性小客车人员出行量、公路营业性客运量）57994万人次，日均19331.3万人次。其中高速公路及普通国省道非营业性小客车人员出行量47549万人次，日均15849.7万人次；公路营业性客运量10445万人次，日均3481.7万人次。

(责编：杨光宇、胡永秋)
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