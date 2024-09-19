人民网北京9月19日电 （记者郝帅）记者从国家市场监管总局获悉，9月9日至13日，第46届国际标准化组织（ISO）大会在哥伦比亚卡塔赫纳召开，来自172个ISO成员体、国际和区域组织的700余名代表现场参加，超过2200名代表线上参加了此次大会系列主题研讨会。中国代表团赴卡塔赫纳参加ISO全体大会、技术管理局会议、发展中国家事务委员会会议等系列会议。

本届大会听取了2024年度ISO各项工作报告，宣布了2024年度劳伦斯·艾彻领导奖，审议通过了2025年ISO成员体会费，投票选举产生了下一届ISO主席、理事会成员等。

中国代表团还充分利用大会契机，与ISO、欧洲标准组织（CEN/CENELEC）等国际和区域标准组织，以及德国、法国、英国、新加坡、沙特等国家标准化机构举行多场会谈，就ISO治理、国际标准提案、人员和信息交流等议题进行深入探讨并达成广泛共识。

(责编：郝帅、高雷)

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