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1999年，国务院授权水利部黄河水利委员会（以下简称“黄委”）实施黄河水量统一调度，迄今已经整整25年。

从2000年后再也没有断流，黄河干流和9条重点支流重要控制断面生态流量全部达标，两岸沿黄地区的生产生活用水不再面对断水之虞；

黄河持续开展向乌梁素海、黄河三角洲生态补水，流域生态环境持续恢复向好……

黄河水量统一调度，不仅河畅其流，更让河流生命一步步走向健康，流域生态保护一天天形成共识，为经济社会高质量发展提供了澎湃水动能。

来之不易的大河畅其流

山东利津水文站是黄河入海前的最后一个水文站。“现在流量是1048立方米每秒，”9月13日中午，利津水文站副站长邢西金熟练操作ADCP（声学多普勒流速剖面仪）与水文缆道智能测验平台连接，很快测出当天流量。

与当天大河扬波形成鲜明对比的是，20世纪90年代，利津水文站几乎遭遇年年断流，1997年断流时间长达226天，断流河段上延到距离河口780公里的河南开封。

用水无序无度是黄河断流的直接原因。自1999年始，黄委正式实施黄河水量统一调度：国家统一分配水量，省（区）负责配水用水，用水总量和断面流量双控制，重要取水口和骨干水库实施统一调度。

时任山东黄河河务局工程管理处副处长的张仰正至今仍记忆犹新，为了确保不断流，当时他几乎每天工作十几个小时。

从“0”到“1”，又从“1”到“25”，水利部门为了实现和保持黄河不断流，做出了多少努力？当年参与调度的黄委干部可素娟，今天已是黄委水资源局副局长，她说：“黄河25年不断流是坚持探索优化黄河水量统一调度，综合运用行政、法律、工程、科技、经济五种手段，精心调控好每一方黄河水资源的结果。”

在行政手段上，黄河水量调度计划、调度方案和调度指令的执行，实行地方政府行政首长负责制；在工程手段上，优化调度黄河干支流骨干水库，调节水资源时空分布，提高水资源利用率；在法律手段上，《黄河水量调度管理办法》《黄河水量调度条例》等相继出台，《中华人民共和国黄河保护法》正式施行，黄河水量调度步入法治化轨道；在科技手段上，陆续建设黄河水量调度管理系统、国家水资源监控能力、黄河下游29座引黄涵闸取水在线监测能力等项目，形成较为完备的水资源管理与调度系统；在经济手段上，理顺水价体系，推行水权转让工作，提高水资源的利用效率和效益。

“自黄河水量统一调度以来，黄河下游就未再发生断流现象。”邢西金说。

补水后的黄河三角洲生态景观。受访者供图

数字赋能黄河水量统一调度

在黄委黄河水量总调度中心大厅，一整面墙的电子屏幕显示沿黄河省（区）及黄河干流的重要水库、水文站的实时水位、流量等信息，以及干流沿线涵、闸的取用水情况。

“黄河水资源拥有了‘数字大管家’，”黄委水资源局水调处干部王伟禄指着屏幕介绍，“可以对全流域雨水情、取用水、生态流量、节约保护等情况进行监测和管理。”

“省、市、县三级河务部门逐级审核、科学编报调度计划。”河南黄河河务局副局长杨旭临说，“根据引黄用水年、月、旬批复计划，省里用水指标全部细化到地市，加强用水计划跟踪管理。”

水量统一调度不仅要强化计划管理，也要审时度势，注重实时调度。今年入夏以来，黄河流域遭遇大范围持续高温，正值夏种关键期，黄委通过精细调度干流重点水库，全力保障应急抗旱供水。调度期间，河南、山东两省合计引水量11.99亿立方米，极大缓解了农业旱情。

位山灌区智慧调度中心 。受访者供图

在位山灌区智慧调度中心，工作人员打开数字孪生灌区平台，1000多处水情监测站点的水位、流量和引黄水量等水情数据一览无余。

“借助配水调度模型，帮助生成适合当前灌季的配水调度方案，大大提高了水资源优化配置能力。”位山灌区管理服务中心副主任杨玉广说。

位山灌区是黄河第二大灌区，近年来，灌区通过建设数字孪生灌区，建成配水调度模型、水动力仿真模型，模拟水流到达和变化情况，有效规避了以往用经验调度的不足，实现了从“凭经验放水”到“按数据供水”的转变。

在黄委水资源信息服务系统的数字化场景里，全流域1万多个取水口在“黄河一张图”上尽收眼底，通过开发黄河干流实时调度及典型灌区需水预测等专业模型，开展“预报、预警、预演、预案”，为高效利用、节约保护水资源提供帮助。如今，人工智能技术普遍应用于黄河保护治理，智慧手段为黄河水资源管理与节约保护应用增添新的动力。

综合效益与生态保护的“双赢”

夜幕下的济南市黑虎泉流光溢彩，汩汩泉水从泉池3个“虎头”喷涌而出，不少市民用水壶从泉池取水。“家家泉水，户户垂杨。”济南因泉水闻名。但20世纪90年代，泉水经常停止喷涌。

“影响泉水喷涌主要有两大原因，一是降水，二是地下水开采。”济南市城乡水务局泉水保护处副处长丁大尧说。为了让泉水早日“活”过来，济南市实施“引黄”和“封井”保泉，停止开采地下水，修建鹊山和玉清湖两大引黄水库，每天供市区生活用水近100万立方米，黄河水接过城市供水接力棒。两座水库建成后，济南的泉水再也没有停止喷涌。

实施引黄入冀调水，助力华北地下水超采综合治理和白洋淀生态环境修复。水利部水资源局供图

黄河水不只给济南的泉水带来生机和活力。在黄河三角洲河口湿地，不时有鸟儿从茂密的芦苇丛中飞出，或是在水面上盘旋。“经过持续多年的生态补水，来黄河三角洲落脚的鸟类越来越多了，这里被称为‘鸟类的国际机场’。”黄河三角洲生态监测中心副主任赵亚杰难掩兴奋之情。

据了解，近5年，黄委年均向黄河三角洲国家级自然保护区补水超过2亿立方米，较前10年平均值增加3倍多，有效遏制了河口河道萎缩、湿地退化等现象，生物多样性得到有效保护。数据显示，补水区植被种类从2010年的10科12种增加至2020年的32科76种；鸟类从1992年的187种增加到目前的373种，数量达600多万只。

9月18日，水利部党组书记、部长李国英主持召开推进黄河流域生态保护和高质量发展工作领导小组全体会议，对标对表《黄河流域生态保护和高质量发展规划纲要》，总结2019年以来水利贯彻落实工作进展，部署下一步重点任务。

会议要求，要完善流域水生态保护治理体系，加大黄河上中游水土流失重点治理力度，持续推进母亲河复苏行动，强化河湖水域岸线管控。要进一步全面深化水利改革，完善水利法治体系，深化水利基础设施建设运行管理机制，探索建立水土保持碳汇交易机制，建立健全河湖管理保护责任体系和工作机制，强化流域统一规划、统一治理、统一调度、统一管理，持续推进“原型黄河”“模型黄河”“数字孪生黄河”建设，加强黄河自然规律和重大科技问题研究。

黄河水量统一调度不仅保障流域供水安全，还积极实施跨流域远距离调水。1999年以来，黄委多次进行跨流域调水，支援相关地区经济发展和生态建设，先后实施12次引黄济津、24次引黄入冀，累计调水173.639亿立方米。

25年来，黄河干流累计向流域及相关地区供水超过5400亿立方米，以占全国2%的水资源量支撑了全国12%的人口、17%的耕地和50多座大中型城市的供水任务，有效支撑了流域经济和社会稳定发展。

(责编：郝帅、高雷)

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