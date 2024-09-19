人民网北京9月19日电 （记者赵竹青）记者从中国卫星导航系统管理办公室获悉，9月19日9时14分，我国在西昌卫星发射中心用长征三号乙运载火箭与远征一号上面级，成功发射第59颗、60颗北斗导航卫星。

该组卫星属中圆地球轨道（MEO）卫星，是我国北斗三号全球卫星导航系统建成开通后发射的第二组MEO卫星，入轨并完成在轨测试后，将接入北斗卫星导航系统。

此次发射的两颗卫星，将在确保北斗三号全球卫星导航系统精稳运行的基础上，开展下一代北斗系统新技术试验试用。与前期MEO组网卫星相比，该组卫星升级了星载原子钟配置，搭载了新型星间链路终端，入网工作后，将进一步提升北斗三号全球卫星导航系统可靠性及定位导航授时、全球短报文通信等服务性能，在支撑北斗系统稳定运行和北斗规模应用的同时，将为下一代北斗导航卫星技术升级进行相关试验。

中国北斗自1994年立项以来的30年间，全体北斗人秉承“自主创新、开放融合、万众一心、追求卓越”的新时代北斗精神，践行“中国的北斗、世界的北斗、一流的北斗”的发展理念，将北斗系统建成为靓丽的“国家名片”。下一步，我国将加快推动下一代北斗系统建设发展，加大对不依赖卫星的多种定位导航授时手段的技术攻关。2035年前，我国将建设完善更加泛在、更加融合、更加智能的综合时空体系。

此次发射的北斗导航卫星和配套运载火箭分别由中国科学院微小卫星创新研究院和中国运载火箭技术研究院抓总研制。

这是长征系列运载火箭的第535次飞行。

(责编：赵竹青、高雷)

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