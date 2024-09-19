人民网记者 乔雪峰

在海南东方风电产业园，制造好的海上风电叶片正整齐停放在堆场里，等候出海组装。截至目前，该产业园已成功下线18支风电叶片，15套风电主机，已全部经由八所港装船运输至正在建设中的海南临高海上风电示范项目。

该产业园相关负责人告诉记者，今年该产业园预计生产组装60台海上风电主机，年产值约50亿元。东方海上风电产业园的持续性投产，标志着海南实现海上风电设备自产自用，海上风电产业链条初步形成，近期主要提供给海南的海上风电项目，远期计划出口东南亚等地。

近日，海南印发《高质量发展海洋经济推进建设海洋强省三年行动方案（2024—2026年）》（以下简称《方案》），《方案》提出，要加快构建现代海洋产业体系，着力提高全要素生产率，高质量发展海洋经济，推进建设海洋强省。在培育壮大海洋新兴产业方面，《方案》强调要重点发展海上风电产业链。

围绕海上风电产业，东方、儋州、临高等多地相继引入叶片、塔筒钢结构、海缆、新型储能装备、海上施工等产业链上下游的制造企业。如今在海南，海上风电项目建设“多点开花”。“十四五”期间，海南规划建设11个海上风电场，“风从海上来 绿电传万家”正成为海南西部沿海地区绿色低碳发展的“绿色动力”。

“与陆上风电场相比，海上风能资源丰富，可集中连片大规模开发。海南的海洋面积广阔，未来海上风电场将不断向远海、深海开拓。”八所海事局负责人表示。

“随着海南海上风电项目进入大规模安装阶段，风电重大件设备在八所港运输已成为常态，八所海事局提前做好海事服务和安全监管，多举措保障海上风电项目顺利推进。” 八所海事局指挥中心主任吴坤阳表示。

在八所港6号泊位，长度惊人的叶片被400吨汽车起重机和1000吨桅杆式起重机从平板车吊至货轮上的预定焊接支架位置，这批风电叶片正采取“双层”装船模式，以“上三支下三支”的格局齐整地放置在货轮的双层支架上，将被运往洋浦华能CZ1风场。

与陆地风电叶片运输不同，海上风电叶片更大更长，装船作业环节多，流程复杂，海上运输需要注意的安全事项更多。随着叶片吊装和系固工作陆续完成，船舶开航前，八所海事局执法人员上船对载运叶片的系固情况和船舶适航情况做最后的现场检查。海事、船方共同按照货物绑扎系固方案监管风电叶片的绑扎情况，计算船舶稳性情况，确保叶片运输船舶安全开航。

为保障海南海上风电建设和设备运输安全有序，海事部门多次组织召开集中研讨，创新制定海上风电设备海事监管方案，明确风电重大件设备装载标准和现场检查要求，指导海上风电设备运输船舶加强风险防控，保障安全作业。

南海之滨，海上风电这一新兴海洋产业从“规划图”到“施工图”再到“实景图”，版图不断扩大、升级。借助自然环境优势、自贸港开放政策优势，海南“向海争风”的产业正在不断壮大，为海南自贸港实现“双碳”目标和海洋经济高质量发展增动力、添活力、加速度。

(责编：杨虞波罗、高雷)

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