人民网北京9月19日电 （申佳平、方经纶）为提升电动自行车产品本质安全水平，促进行业的规范化发展，切实保护人民群众生命财产安全，9月19日，工信部、公安部、应急管理部、市场监管总局、国家消防救援局等五部门公布了新修订的《电动自行车安全技术规范（征求意见稿）》（以下简称《征求意见稿》）。

我国是全球电动自行车生产、消费大国，截至2023年底，我国电动自行车社会保有量超3.5亿辆。2023年包括电动自行车在内的助动车制造行业规模以上企业738家，年产量4228万辆，同比增长3.8%，近5年产量年均增速为11.8%。

工信部相关负责人表示，伴随着市场规模不断扩大，电动自行车行业暴露出一些影响生命财产安全的问题。例如，据国家消防救援局通报，电动自行车引发的火灾2021年是1.8万起，2023年就迅速增加到2.5万起，年均增长约20%。本次标准修订将有利于防范火灾事故，减少交通安全隐患，满足消费者日常出行需求，并且推动行业高质量发展。

在防范火灾方面，《征求意见稿》完善了材料防火阻燃要求、塑料件占比、整车唯一性编码和耐高温永久性标识等条款。在解决交通隐患方面，新标准完善了防篡改要求和方法，明确电动自行车控制器、蓄电池互认协同要求，改进了电动机额定功率测试方法，增加了对电动机最高转速的限制。

“为更好满足广大消费者日常出行需要，新标准适当放宽了个别对安全性影响不大的指标。”工信部相关负责人介绍，《征求意见稿》将使用铅蓄电池的电动自行车整车重量由55公斤提高至63公斤，使用锂电池的维持不变，从而让铅蓄电池电动自行车更好满足消费者正常的续行里程需求。

值得注意的是，为提升产品的实用性，《征求意见稿》不再强制电动自行车必须具备脚踏骑行功能，而是由企业根据车型设计的需要自行决定是否配备该功能，不仅有利于节约生产成本，还为消费者提供更多的车型选择空间。

《征求意见稿》同时提出，增加北斗定位及通信功能。工信部相关负责人介绍，这是为了方便消费者实时了解电动自行车所在位置、蓄电池输出电压、电流和温度等关键安全信息，并对车辆异常情况进行识别，必要时可通过通信网络发送报警信息，从而具备动态安全监测能力，增强车辆的主动安全性能。

(责编：申佳平、高雷)

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