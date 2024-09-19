原标题：高德全面开放时空智能应用 助力产业AI+应用落地

近日，在2024云栖大会上，高德地图旗下高德云图宣布全面开放云睿时空智能应用开发能力和云境时空孪生地图平台，助力AI+在产业应用的全面落地。

高德地图董事长刘振飞在致辞中表示：“时空智能”是高德地图AI之路的关键词，其不止于大语言模型，也不止于空间智能，而是融合时间动态维度的“时空智能”，这是AI理解真实世界运行规律的关键所在，也是未来世界技术和经济的发展方向。

同时，高德地图与利河伯资本、南方凯德基金、宝捷会基金、等多支基金共同成立了时空产业基金联盟，扶持初创时空智能企业，在资金、技术、组织等多方面，为初创企业的发展保驾护航，共同推动时空智能体的应用落地。

高德云睿首发交通、商业领域两大类智能体应用

高德云睿是基于时空大数据和大模型构筑的商业智能平台。本届云栖大会上，高德云睿面向行业首发交通、商业两大领域智能体应用，全域交通智能体ChatITS Agent和全域商业智能体ChatBI Agent。

全域交通智能体基于全域时空交通流量、交通事件、道路网络、地理信息等数据融合，对城市交通态势进行深度研判，提出针对性的治理建议，改善城市交通安全畅行难题。目前，全域交通智能体已经支持交通态势、信控优化和重大活动预案三大交通治理场景的报告自动化生成。

全域商业智能体基于人地时空数据、行业知识融合形成商业时空洞察能力，为用户提供基于时空知识的商业洞察问询及指标解读，并针对咖啡茶饮、商超便利、餐饮、文旅、交通等行业，推出了行业报告Agent，提供行业趋势、品牌发展、选址评估、运营分析等报告生成服务。

高德云境是基于图像大模型与神经渲染技术建设的三维重建引擎，融合高德全域动静态时空大数据，构筑的全新三维时空孪生地图平台，能够实现对真实世界的完美还原刻画及时空洞察。

据了解，该平台具备城市场景、园区、室内及设备、单体物件等多场景的空间重建生成，为城市综合治理、园区管理、交通指挥和设备管理等提供精确的动静态时空数据支持。

高德地图开放云睿时空智能应用开发能力和云境时空孪生地图平台，意味着将全力助推AI+在产业应用的全面落地。

衢州时空智能城市运营中心揭牌

在今年5月的AI Day技术开放日活动上，高德宣布与浙江省衢州市达成合作意向，双方拟共同打造时空智能城市。在此次云栖大会现场，高德地图宣布成立并揭牌第一个落地的时空智能城市运营中心——衢州时空智能城市运营中心。

据了解，衢州时空智能城市运营中心将通过AI+能力，在交通出行、城市安全、城市商业等方面构筑时空智能城市，让城市治理更具前瞻性，更加立体、精准、高效。

未来，高德还将在全国范围内建设五个时空城市产业集群，助力构建时空智能城市、推动产业升级。

创建时空产业基金联盟，扶持初创时空智能企业

为了加速推动产业 AI+应用落地，助力 360 行数实融合，让AI服务城市生活和城市安全，高德联合利河伯、宝捷会、南方凯德基金等，发起时空基金产业联盟。

时空基金产业联盟致力于发现和扶持初创时空智能企业，在资金、技术、组织等多方面，为初创企业的发展保驾护航，共同推动时空智能体的应用落地。

此外，高德还联合顺丰、货拉拉等多家企业发起时空安全联盟，打造安全场景下的产业联盟，促进AI+技术在产业应用的落地。

高德地图作为一家科技公司，以技术能力为依托，以AI洞见时空数据价值，全面开放云睿时空智能应用能力和云境孪生地图平台，联合产业打造时空产业联盟，助力实现时空智能城市资源的全面互联互通和共享利用，全面促进城市的AI数实融合。

(责编：曹淼、李源)

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