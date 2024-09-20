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比亚迪仰望：与用户共创共建 持续开创新能源体验

2024年09月20日08:34 | 来源：中国网汽车
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原标题：仰望U8上市一周年，持续开创百万级高端新能源极致体验

　　自问世以来，仰望U8便因其极致技术和前所未有的功能、体验备受关注。仰望U8将于9月20日迎来上市一周年的里程碑时刻。值此一周年之际，仰望为此前已交付的仰望U8车主免费升级换新电容方向盘，持续提升智能化用车体验。

　　回顾一年以来，在产品方面，仰望U8共全量推送7次OTA，发布全新黑色内饰。仰望依托于全直营体系，发布了“仰望企业家圈子”计划，组织多场“仰望朋友圈”企业家车主活动。仰望一方面持续进行技术升级、配置升级，另一方面真诚服务，与用户共创共建，以产品品质与用户口碑，展现了属于新能源时代的高端与豪华。

　　焕新升级电容方向盘，仰望高端用车体验再升级

　　仰望在U8上市一周年之际，推出电容方向盘及配套组合开关免费焕新升级活动。自9月20日起，仰望U8车主可以联系专属服务管家，预约进店享受免费升级服务。配备电容方向盘后，系统能够自动感知驾驶员的手部接触，减少智能领航时接管提醒的频率。同时，转向灯自动回位，省去了手动回拨的繁琐。

　　前不久，仰望高快领航功能正式OTA，基于端到端大模型的感知和规划方案，实现全国都能开、全国都好开。据悉，仰望U8豪华版城市领航功能将于近期开启推送，在深圳地区率先开通，于第四季度逐步开放至全国范围。电容方向盘的升级，让用户在使用智驾功能时更轻松惬意，日常驾驶的智能、舒适感也再获提升。

　　在过去的一年中，仰望U8共完成了7次OTA升级，易四方泊车、AI语音大模型等极具行业领先性的智能化技术一同“上车”，为用户打造了常用常新的用车体验。此外，仰望U8豪华版还升级焕新电容方向盘，发布全新黑色内饰，以软硬件升级，持续提升用户的购车、用车体验，创造百万级新能源豪华智能享受。

　　直营服务、真诚高效，门店已覆盖全国46城

　　自2023年9月仰望全国首店落地后，一年时间里，仰望迅速搭建直营体系，组建高素质的服务团队，快速布局直营门店。目前，仰望直营门店已遍及全国46个城市，基本覆盖及辐射一线和新一线城市。

　　在全直营模式下，仰望秉承着“信以致诚”的服务理念，为用户提供专业、真诚的服务。仰望为U8车主提供超长整车质保、首任车主三电系统终身保修等质保服务，以及8年或15次免费保养，8年免费无忧道路救援，无忧送达等品质专属服务。此外，仰望还为每位车主建立包括服务管家、技术经理在内的专属服务群，保证用车问题能够第一时间得到回复。

　　以云南昆明经开仰望中心售后服务为例，为了给22位客户提供全面的检测保养服务，由1辆服务车，1名机电组长，1名服务管家组成的专属服务团队，历时20天，横跨云南12个地州，累计行程超5000公里，进行远程上门服务。此外，仰望多地中心店都设置了机场接驳服务，客户出行前到店检测保养车辆，仰望免费为车主接送机，在车主返程时，仰望会将车辆及时送至机场停车场，最大化节省车主时间。

　　走好与用户共建之路，持续开拓仰望朋友圈

　　在仰望U8的车主群体中，超过80%的车主为企业老板、合伙人或高管。他们通过仰望产生交集，形成了独特的仰望朋友圈。目前，仰望已开展了多地多场“仰望朋友圈”活动，包括在仰望中心举办交流会，邀请企业家车主到店进行企业发展交流，以及依托于各地车主俱乐部，组织走进车主企业系列活动，探访了汤臣一品、九牧集团、厦门姚明织带等知名车主企业。

　　以直营门店为触点，仰望打造了和车主面对面交流的专属空间，真诚倾听和触达用户对于品牌服务的最深层次需求，不仅在用户买车用车全周期中提供无忧服务保障，更围绕用户的出行、生活等各方面，与高端市场用户实现积极互动，以获得持续成长。年内，比亚迪股份有限公司董事长兼总裁王传福先后到泉州、杭州、上海、南京等多个城市为企业家车主交车，并与企业家车主们进行面对面的交流。

　　过去一年，仰望通过多场车主活动的组织、落地，与用户贴近交流。在大湾区超级工程深中通道正式通车之际，百位仰望U8车主集结穿越。同时，仰望组织了川西、新疆昭苏越野，以及深圳海岸线巡游、南岳衡山自驾等活动，与车主一同进行长途越野与城市近郊自驾露营。仰望还组织车主在深圳、西安比亚迪工厂浮水池，体验并科普仰望U8应急浮水功能的正确用车。

(责编：曹淼、李源)
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