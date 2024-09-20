人民网记者 李栋

秋意渐浓，我国秋粮即将迎来大面积收获。国家发展改革委政策研究室主任、新闻发言人金贤东在9月份新闻发布会上表示，当前，全国秋粮长势总体正常，夺取丰收具备有利条件。

近期，中东部地区的秋作物即将进入收获期。在河南省安阳市内黄县，53万多亩玉米已进入灌浆后期，放眼望去，满目金黄。

“我今年种植了300多亩玉米大豆带状复合种植，月底就能开始收获了。”在二安镇，种植大户徐永齐正忙着整修农机设备迎丰收。“设备维修保养好了，收获时就能既快又干净，保障成熟时及时收割，颗粒归仓。”徐永齐说。

“从7月份到现在，在克服多轮降雨和大风天气的影响后，目前秋作物整体长势良好，丰收在望。”内黄县农机发展中心副主任刘献锋介绍，今年，内黄县玉米种植面积53.53万亩，花生种植面积29.6万亩。“目前，全县12000余台套收割机、拖拉机和农机具已维修到位，随时准备投入秋收会战。”

秋粮约占全年粮食总产量的四分之三，是全年粮食生产的大头。稳住了秋粮生产，能为持续巩固和增强经济回升向好态势、持续推动高质量发展提供坚实支撑。

按秋粮收获时间来看，目前，西南地区中稻、玉米正处于收获高峰期；东北地区玉米、水稻、大豆等秋粮作物大面积收获时间为9月下旬至10月上旬；黄淮海地区大豆、玉米等秋粮作物大面积收获时间为9月下旬至10月上旬；长江中下游中稻大面积收获时间为10月上旬至下旬；南方双季晚稻大面积收获时间为10月中下旬。

为了给秋粮丰收“保驾护航”，今年各部门积极采取措施助力秋粮生产。

在财政支持方面，为助力全年粮食丰收，财政部会同农业农村部下达农业生产防灾救灾资金20.37亿元，支持河北、山西、内蒙古、辽宁、吉林、黑龙江、江苏、安徽、江西、山东、河南、湖北、湖南、陕西、甘肃等地实施秋粮作物“一喷多促”。

在农技支持方面，农业农村部相关部门会同全国农技中心召开秋粮病虫害防控暨统防统治与绿色防控融合推进会，交流秋粮病虫害发生防控情况，分析研判发生形势，动员安排防控工作。

“各主产区要通过分类施策，持续抓好秋粮后期田管。”农业专家介绍，在东北地区要重点防早霜；在黄淮海和西北地区抓好“一喷多促”；在近期台风过境地区，要注重倒伏作物的后期田管，努力实现少减产、不减产。

(责编：郝帅、高雷)

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