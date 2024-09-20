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向强发展、向新而行 海洋经济释放蓝色动能

人民网记者 乔雪峰
2024年09月20日08:45 | 来源：人民网
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海南，被誉为镶嵌在祖国南海的璀璨明珠，得天独厚的丰富海洋资源和中国特色自由贸易港政策红利构成了其“向海图强”的独特优势，绘就了海、空、天互动生色的现代耕海图鉴。

近日，记者跟随交通运输部“我们一起去看海”采访团走进蓬勃的海南自贸港，打卡创新名片“中国洋浦港”、“千艇之城”三亚、西沙“逐梦之舟”，共同领略向强发展的海洋经济热潮、向美转变的山海旖旎风光、向新而行的蓝色澎湃动能。

“中国洋浦港”释放开放魅力

8月15日，吾爱赫兹信息科技（海南）有限公司新购入散装化学品船舶“轩静”轮在海南海事局顺利完成船舶登记手续，成为入籍“中国洋浦港”的第47艘船舶。

实施高度自由便利开放的运输政策，建立更加自由开放的航运制度，建设“中国洋浦港”船籍港是《海南自由贸易港建设总体方案》的重要建设内容。

“我们以‘中国洋浦港’船籍港政策为核心，围绕运输来往自由便利，聚焦国际船舶注册落地、监管服务等一系列流程中存在的难点堵点，联合海关、税务、交通等多部门，探索形成了十余项制度创新成果。”海南海事局副局长武骁告诉记者。

据武骁介绍，海南海事局先后推动出台《海南自由贸易港国际船舶条例》及相关配套制度，构建了从船舶登记、检验、到质量管理的全流程配套性制度，创设与国际接轨的便捷、高效的国际船舶登记程序，增强了海南自由贸易港国际船舶登记制度吸引力。参与起草地方性法规《海南自由贸易港国际商事仲裁发展若干规定》，在国内率先引入国际通行的“临时仲裁”制度，实现仲裁机构、仲裁员对外开放，为发展海南自由贸易港仲裁业奠定坚实制度基础。

此外，多项制度集成创新使得“中国洋浦港”船籍港政策、船舶出口退税、保税油加注等一系列航运扩大开放政策快速落地见效。

“光是新造船我们公司就享受到了3.59亿元的退税，大大减少了公司的经营成本。”据海南中远海运能源运输有限公司负责人介绍，公司旗下“中国洋浦港”和“洋浦港”船舶已达20余艘。

得益于“中国洋浦港”船籍港政策等系列航运政策的“虹吸”效应，2020年6月1日至今，海南新增船舶运力超1400万载重吨，超110艘船舶及游艇享受“零关税”进口；入籍“中国洋浦港”的国际船舶达47艘，总吨位超295万吨，新增国际船舶运力达531.5万吨，位居全国前列，资本集聚、要素集聚、资源集聚的海南自由贸易港航运发展新高地初步形成。

“千艇之城”破浪前行

在三亚，有这样一道风景线：伴着晨光，一艘艘游艇鱼贯而出，竞相激起白色浪花，排队穿过三亚河入海口，奔向蔚蓝大海，形成“千艇之城”独特的“海上早高峰”。

得益于海南自贸港“零关税”等政策，海南已成为中国游艇产业发展最具活力的省份之一，三亚更是跻身中国游艇旅游头部城市。据三亚海事局统计数据显示，截至2024年8月，三亚登记游艇总数已达1406艘，市场体量再创新高，一年带动百万人次游客赏海玩海。

立足三亚特色，持续深耕游艇管理领域。近年来，三亚海事局推进“零关税”“进口游艇船龄放宽至五年”等游艇政策落地，累计登记零关税游艇70艘，政策红利有效释放。与此同时，依托海南国际贸易“单一窗口”，推进“琼港澳游艇自由行”服务举措全面落地，累计为62艘琼港澳游艇提供快速一站式通关服务，游艇口岸通关效能有效提升。推出船舶“多证合一”、海事政务“一次办、不停航”“零关税”游艇一站式通关等14项服务举措，为游艇经济发展提供了全方位的支持和保障。

“这些改革举措大大节省了游艇过户的成本和时间，让我们企业感受到实实在在的便捷，相信三亚游艇产业将会迎来更加美好的发展前景。”海南鸿洲游艇产业发展投资集团港务管理服务中心总监陈升琼说。

产业发展，人才支撑是根本。“我们非常注重吸引从业人员进入游艇市场，通过市场培育与政府扶持相结合的培训方式，基本实现了游艇操作人员考试随培随考、应考尽考。”三亚海事局副局长曾繁山告诉记者，2023年至今，该局共发放中华人民共和国游艇操作人员证书1943本，其中海南自由贸易港游艇操作人员证书553本。下一步，该局将支持培训机构开展“周末班”，方便上班族、在校大学生等游艇爱好者学习考证。

“逐梦之舟”驶向星辰大海

西沙群岛，古称千里长沙或七洲岛，也叫九乳螺洲，位于我国南海西北部，海南岛东南方，距三亚市榆林港约330公里，以永兴岛为中心，分布在50多万平方公里的海域，从空中俯瞰，40多个岛、洲、礁、沙、滩如珍珠般撒落在祖国美丽的南海。近日，记者跟随采访团走进运营中的“祥龙岛”号，零距离感受普通旅客如何“逐梦西沙”。

自2013年4月28日西沙邮轮正式开通以来，先后共有4艘船舶运营西沙旅游航线，目前西沙旅游是从三亚凤凰岛国际邮轮港搭乘“祥龙岛”轮，经过约 11个小时的航行到达西沙群岛。

海景房、露天烧烤餐厅、小酒吧……在这个旅程中，旅客们既可以登陆全富岛、银屿岛两个岛屿，体验当地特色的西沙海岛风情，也可以在邮轮上放松娱乐，享受浪漫时光。

一直以来，三沙海事局始终秉持安全为先、优质服务的理念，从机构设置、信息共享、现场监管等方面形成了一系列有效做法。建局之初，三沙海事局只在永兴岛设立了办公点，而邮轮的停泊地点是永乐群岛，两地相距50多海里，为海事监管服务造成了不便。三沙海事局根据永乐群岛海域海事服务保障的实际需求，积极优化机构设置，于2017年在晋卿岛设立永乐群岛办事处，充实现场的海事保障力量，全年不间断派员值守，为船舶和船员提供便捷服务。

“刚开始跑西沙航线的时候我们心里也没底，海图不全，电子海图上都是大片的空白，气象预报也不准，预报只有3级风，可实际却有6、7级，冲锋舟放不下去，游客意见很大。”“南海之梦”轮的船长郑光说，“还好有海事帮忙，经过他们从中协调，现在气象部门针对我们的航线和活动水域都出了气象专报，海图也精确得很哩。”

记者从海事部门获悉，11年来，往来西沙群岛的邮轮已累计开航2100余艘次，在三沙海事部门的全力保障下，各船舶运营状况良好，始终保持着水上交通“零事故”的记录。美丽的自然景观叠加邮轮航线的安全运转，前来西沙观光的旅客们在这里留下了一段段美好的记忆。

乘风破浪争头渡，风起扬帆正当时。“从‘创新+’到‘服务+’，海南海事局将坚持高站位、大视野，向新发力，助力培育新质生产力，当好水上交通安全监管‘主角’，高标准支持海南自由贸易港建设，全力服务保障国家战略实施和港航经济发展，为奋力加快建设交通强国、努力当好中国式现代化的开路先锋贡献海南海事力量。”海南海事局党组书记、局长吴红兵说。

(责编：郝帅、高雷)
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