原标题：全球首个多模态地理科学大模型发布

科技日报北京9月19日电 （记者陆成宽）查文献、写综述、出图表……这个大模型不仅是“地理通”，而且是科研好帮手。中国科学院地理科学与资源研究所19日在京召开新闻发布会，正式发布全球首个多模态地理科学大模型“坤元”。“坤元”是专注于地理科学的专业语言大模型，具有“懂地理”“精配图”“知人心”“智生图”等功能，能够解答地理专业问题、智能分析地理学文献、查询地理数据资源、挖掘分析地理数据、绘制专题地图。

据悉，在“懂地理”方面，“坤元”学习了320亿个词元、4万余条高质量地理学指令。相比通用语言大模型，它更熟悉地理学的语言模式、专业术语和领域知识，在地理学基准测试集上的准确性提升了31.3%。

在“精配图”方面，“坤元”能够在解答地理学提问的同时，根据生成的文字答案检索不同地理要素，并匹配地理景观照片、专题地图或示意图表呈现给提问者。

在“知人心”方面，“坤元”充分考虑到地理知识爱好者、地理学专业学生以及科研人员的认知和表达差异，以图文共现的方式给出适配用户知识结构的解答。

在“智生图”方面，基于“坤元”开发的科研助手，可以根据用户指令完成概念理解、数据获取、信息分析、制图综合等流程，最终生成用户需要的专业地理图表。

“‘坤元’旨在拓宽普通大众的地理视野，赋能地理科学研究，加速重大地理科学发现。”中国科学院地理科学与资源研究所研究员苏振奋说，目前“坤元”已支撑发表10余篇高水平学术论文。

苏振奋表示，未来研发团队将推进地图大模型及地理推理机研发，让地理科学语言大模型读懂地图；同时打造地理科研协作大平台，让科学家通过共享数据、模型、研究思路等方式协同工作。

(责编：杨曦、陈键)

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