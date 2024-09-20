人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

“技术活”齐上阵 农作物获丰收

2024年09月20日08:59 | 来源：科技日报
小字号

原标题：“技术活”齐上阵 农作物获丰收

　　一直以来，影响着农业生产的病虫害、自然灾害，不仅影响着农民生活水平提高，而且影响着粮食生产和农产品供给，对其的防治也与我国的粮食安全息息相关。

　　现在，随着科技的不断发展，越来越多的技术被应用到防灾防害的领域中。科技，正成为农业生产的护航者，保障着农作物稳产丰收。

　　气象科技显神威

　　秋天的青藏高原金光灿灿，一派丰收景象。

　　在代表丰收的金黄色背后，不少“黑科技”正为粮食保收保驾护航。

　　望着青稞田，西藏那曲市聂荣县聂荣镇扎西社区农民旺堆次仁心中满是感激。旺堆次仁告诉记者，前不久，他的手机上收到一则预警——一场冰雹危机即将到来。据介绍，这条消息是由西藏自治区气象局“天眼”系统发出的，通过密集的气象监测站和大数据分析，预警信息如同及时雨般发送至旺堆次仁等农户的手机中。“收到信息，我们紧急采取了防护措施，大大减少了因这次冰雹导致的损失。”旺堆次仁的话语中充满了对气象科技的感激之情。

　　旺堆次仁的故事并不是个例。今年以来，全国多地遭遇极端天气，为农业生产带来了不确定性。在黄河上游的甘肃，气象部门结合最新天气信息，制定了保秋粮丰收“一作物一策”的气象服务保障方案，做好农业气象灾害实时滚动监测和递进式服务。

　　“持续阴雨天不利于酿酒葡萄品质的形成条件，为此，我们还发布了天气对酿酒葡萄的影响评估。如遇阴雨天气，我们会建议葡萄产区做好田间除湿，通过摘叶等方式提高通风透光，减轻降水对果实品质和产量造成的影响。”兰州区域气候中心农业气象室科长、高级工程师王兴介绍说。

　　在三秦大地，陕西省依托先进的气象卫星地面接收站，实现了高精度、广覆盖的气象监测。各地气象部门创新技术、产品、服务手段，“技术活儿”齐上阵，全力守护麦田丰收希望。

　　记者在西安市灞桥区气象局指挥室看到，有“白鹿原之眼”之称的气象监测网络将西安市区东部的万亩良田尽收眼底。“我们强化了相控阵雷达在短临天气中的监测作用，为预测预报提供更加准确的协同观测融合产品。”该局技术人员雷宇说。

　　生物防治有“尖兵”

　　在吉林省长春市公主岭市朝阳坡镇的一块农田上空，嗡嗡作响的无人机盘旋飞过。一架架无人机在广袤的玉米地上空盘旋，投下一颗颗乒乓球大小的银灰色弹丸。这小小弹丸不简单，里面装的是生物防治领域的“尖兵”——赤眼蜂，它们可准确找到玉米螟卵，围歼玉米螟。

　　赤眼蜂以其它昆虫为食，因生有一对赤红色的大复眼而得名。实际操作中，科研人员常通过人工培育、集中投放的方式达到有效控制害虫数量的目的。

　　近年来，当地利用赤眼蜂这一“螟虫天敌”实施绿色防控，不仅环保，还能提高玉米品质。吉林省农业科学院植物保护研究所所长张正坤介绍，该院从20世纪60年代开始研究大田作物害虫生物防治技术和应用技术研究。“现在我们在国内率先实现了赤眼蜂工厂化生产，满足了玉米生产的需要。”张正坤说。

　　截至目前，吉林省利用赤眼蜂防治作物害虫累计推广超过1.89亿亩次，应用白僵菌防治作物害虫推广超过5000万亩。平均每亩挽回玉米损失35公斤，累计挽回玉米损失近84亿公斤。

　　无独有偶，在西藏自治区山南市贡嘎县多坡章乡青储玉米种植基地里，也上演着一场无声的“虫虫大战”。当地气象部门提供的数据，为生物防治的最佳时机提供了科学依据，既有效控制了虫害，又保护了生态环境，让绿色成为山南市农业最亮丽的底色。

　　（本报记者杨仑 杨宇航 颉满斌 王禹涵）

(责编：杨曦、陈键)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
国家发改委：加快建设民营经济发展综合服务平台
　　人民网北京9月19日电 （记者罗知之）今日，国家发展改革委召开9月份新闻发布会。国家发展改革委政策研究室主任、新闻发言人金贤东在会上表示，下一步，国家发展改革委将加快建设民营经济发展综合服务平台，开通问题收集转办反馈系统，提高解决问题诉求的工作效率；同时，加强与民营企业沟通交流机制成果运用，找准制约民营经济高质量发展的堵点难点问题，加快推进立法、改革举措落实、政策出台、规划编制等工作，努力让民营企业有感有得。…
第七届进博会首批进境展品抵沪通关
　　人民网北京9月19日电 （记者王震）据海关总署网站消息，近日，第七届中国国际进口博览会（以下简称“进博会”）首票进境展品——一辆来自雅马哈发动机公司的电动三轮概念车，经上海海关监管，顺利完成全部通关手续。 本届进博会将于2024年11月5日至10日在上海举办。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部